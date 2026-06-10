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Não é chuteira: conheça o tênis de R$ 1 mil usado pela Seleção Brasileira nos treinos da Copa

Modelo foi escolhido para as atividades físicas fora do gramado e aposta em estabilidade, flexibilidade e prevenção de lesões

Hannah Franco
fonte

Tênis de quase R$ 1 mil usado pela Seleção Brasileira nos treinos da Copa chama atenção; conheça o modelo (Rafael Ribeiro/CBF)

A preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 vai muito além dos treinamentos com bola. Entre exercícios físicos, trabalhos de força e sessões de condicionamento, um detalhe chamou a atenção dos torcedores: o tênis utilizado pelos jogadores durante as atividades na Granja Comary.

O modelo visto nos pés dos atletas é o Nike Free Metcon 6, lançado pela fabricante em 2024 e encontrado no mercado brasileiro por valores que podem chegar a quase R$ 1 mil. Apesar de não ser um calçado voltado para o futebol, ele desempenha papel importante na rotina de preparação dos jogadores.

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Por que a Seleção usa tênis nos treinos?

Embora seja uma equipe de futebol, grande parte da preparação dos atletas acontece fora do gramado. Atualmente, jogadores profissionais dedicam horas da rotina a exercícios de força, musculação, mobilidade, condicionamento físico e trabalhos de explosão muscular.

A evolução do esporte e o aumento do número de partidas ao longo da temporada fizeram com que clubes e seleções investissem cada vez mais em áreas como fisiologia, biomecânica e ciência da performance.

O objetivo é melhorar o rendimento dos atletas, acelerar a recuperação física e reduzir o risco de lesões, especialmente em temporadas decisivas como a de Copa do Mundo.

image Não é chuteira: conheça o tênis de quase R$ 1 mil usado pela Seleção Brasileira nos treinos da Copa (Rafael Ribeiro/CBF)

Conheça o Nike Free Metcon 6

Desenvolvido para atividades de academia e treinamento funcional, o Nike Free Metcon 6 combina características que favorecem diferentes tipos de exercícios.

Segundo a fabricante, o modelo foi criado para acompanhar atividades que vão desde a musculação até circuitos de alta intensidade, exercícios de agilidade e sessões de cardio.

Entre os diferenciais estão:

  • Calcanhar reforçado com espuma para maior estabilidade durante exercícios de força;
  • Parte frontal mais flexível para facilitar movimentos rápidos;
  • Sistema Flywire que ajuda a manter o pé firme durante deslocamentos explosivos;
  • Entressola com absorção de impacto para saltos e corridas curtas;
  • Malha respirável que oferece sustentação sem comprometer a mobilidade.
image Tênis usado nos treinos da Seleção Brasileira; modelo custa quase R$ 1 mil (Rafael Ribeiro/CBF)

Por que os jogadores não treinam de chuteira?

Embora sejam indispensáveis dentro de campo, as chuteiras não são a melhor opção para atividades realizadas em academias ou espaços de treinamento funcional.

Exercícios de força, mobilidade e potência exigem estabilidade diferente daquela oferecida pelas travas utilizadas no gramado. Por isso, os jogadores utilizam tênis específicos para cada etapa da preparação física.

A escolha do calçado adequado ajuda a melhorar a execução dos movimentos, proporciona mais conforto e reduz o risco de sobrecargas musculares e articulares.

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Copa do Mundo

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