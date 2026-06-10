Não é chuteira: conheça o tênis de R$ 1 mil usado pela Seleção Brasileira nos treinos da Copa Modelo foi escolhido para as atividades físicas fora do gramado e aposta em estabilidade, flexibilidade e prevenção de lesões Hannah Franco 10.06.26 22h47 Tênis de quase R$ 1 mil usado pela Seleção Brasileira nos treinos da Copa chama atenção; conheça o modelo (Rafael Ribeiro/CBF) A preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 vai muito além dos treinamentos com bola. Entre exercícios físicos, trabalhos de força e sessões de condicionamento, um detalhe chamou a atenção dos torcedores: o tênis utilizado pelos jogadores durante as atividades na Granja Comary. O modelo visto nos pés dos atletas é o Nike Free Metcon 6, lançado pela fabricante em 2024 e encontrado no mercado brasileiro por valores que podem chegar a quase R$ 1 mil. Apesar de não ser um calçado voltado para o futebol, ele desempenha papel importante na rotina de preparação dos jogadores. VEJA MAIS Que horas é a abertura da Copa do Mundo 2026? Veja horário, atrações e onde assistir ao vivo Pela primeira vez na história, o Mundial terá três cerimônias oficiais de abertura, realizadas no México, Canadá e Estados Unidos antes das estreias dos países-sede Neymar foi cortado da Seleção? Veja situação do atacante na Copa do Mundo após novos exames Camisa 10 segue em recuperação de uma lesão na panturrilha e ainda gera dúvidas sobre sua presença no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026 Por que a Seleção usa tênis nos treinos? Embora seja uma equipe de futebol, grande parte da preparação dos atletas acontece fora do gramado. Atualmente, jogadores profissionais dedicam horas da rotina a exercícios de força, musculação, mobilidade, condicionamento físico e trabalhos de explosão muscular. A evolução do esporte e o aumento do número de partidas ao longo da temporada fizeram com que clubes e seleções investissem cada vez mais em áreas como fisiologia, biomecânica e ciência da performance. O objetivo é melhorar o rendimento dos atletas, acelerar a recuperação física e reduzir o risco de lesões, especialmente em temporadas decisivas como a de Copa do Mundo. Não é chuteira: conheça o tênis de quase R$ 1 mil usado pela Seleção Brasileira nos treinos da Copa (Rafael Ribeiro/CBF) Conheça o Nike Free Metcon 6 Desenvolvido para atividades de academia e treinamento funcional, o Nike Free Metcon 6 combina características que favorecem diferentes tipos de exercícios. Segundo a fabricante, o modelo foi criado para acompanhar atividades que vão desde a musculação até circuitos de alta intensidade, exercícios de agilidade e sessões de cardio. Entre os diferenciais estão: Calcanhar reforçado com espuma para maior estabilidade durante exercícios de força; Parte frontal mais flexível para facilitar movimentos rápidos; Sistema Flywire que ajuda a manter o pé firme durante deslocamentos explosivos; Entressola com absorção de impacto para saltos e corridas curtas; Malha respirável que oferece sustentação sem comprometer a mobilidade. Tênis usado nos treinos da Seleção Brasileira; modelo custa quase R$ 1 mil (Rafael Ribeiro/CBF) Por que os jogadores não treinam de chuteira? Embora sejam indispensáveis dentro de campo, as chuteiras não são a melhor opção para atividades realizadas em academias ou espaços de treinamento funcional. Exercícios de força, mobilidade e potência exigem estabilidade diferente daquela oferecida pelas travas utilizadas no gramado. Por isso, os jogadores utilizam tênis específicos para cada etapa da preparação física. A escolha do calçado adequado ajuda a melhorar a execução dos movimentos, proporciona mais conforto e reduz o risco de sobrecargas musculares e articulares. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Mundo tênis Nike chuteira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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