Calendário da Copa: baixe de graça a agenda completa dos jogos e acompanhe tudo do celular
Arquivo gratuito reúne todas as partidas da Copa do Mundo de 2026 e pode ser importado para Google Agenda, iPhone, Outlook e outros aplicativos de calendário
Faltando pouco para a bola rolar na maior Copa do Mundo da história, os torcedores já podem se organizar para não perder nenhum lance do torneio. O Grupo Liberal disponibiliza gratuitamente um arquivo com o calendário completo da Copa do Mundo de 2026, permitindo que todos os jogos sejam adicionados diretamente ao celular, tablet ou computador.
O arquivo reúne todas as partidas programadas para o Mundial, incluindo fase de grupos, mata-mata e a grande final. Com a agenda instalada, os compromissos aparecem automaticamente no aplicativo de calendário escolhido pelo usuário, facilitando o acompanhamento da competição.
Durante todo o torneio, o Grupo Liberal fará uma cobertura completa da Copa do Mundo de 2026, com notícias em tempo real, análises, resultados, tabelas atualizadas, bastidores, curiosidades e tudo o que envolve a caminhada da Seleção Brasileira e das principais equipes do planeta.
Como baixar o calendário da Copa do Mundo 2026
O arquivo está disponível gratuitamente clicando neste link.
Após fazer o download, basta importar o arquivo .ics para o aplicativo de calendário que você utiliza. Não sabe como fazer? A gente te ensina!
Como instalar o calendário da Copa 2026 no Google Agenda
O método mais simples é utilizar o computador, já que a sincronização ocorre automaticamente com o aplicativo do celular Android.
- Abra o Google Agenda no navegador.
- Clique no ícone de engrenagem e selecione Configurações.
- No menu lateral, escolha Importar e exportar.
- Clique em "Selecionar arquivo do computador".
- Escolha o arquivo calendario_oliberal.com_copa_mundo_2026.ics.
- Selecione a agenda desejada.
- Clique em Importar.
Em poucos minutos, todos os jogos estarão sincronizados no aplicativo do Google Agenda do celular.
Como importar pelo celular Android ou iPhone
O aplicativo do Google Agenda não possui uma função nativa para importar arquivos .ics diretamente. Por isso, existem duas alternativas:
Método 1: pelo navegador do celular
- Acesse calendar.google.com pelo navegador.
- Ative a opção "Versão para computador".
- Entre em Configurações.
- Selecione Importar e exportar.
- Escolha o arquivo baixado.
- Finalize a importação.
Depois disso, basta abrir o aplicativo Google Agenda e aguardar a sincronização.
Método 2: pelo gerenciador de arquivos
- Baixe o arquivo .ics no celular.
- Abra o aplicativo de arquivos do aparelho.
- Localize o arquivo do calendário.
- Toque sobre ele.
- Escolha o Google Agenda para abrir.
- Selecione "Adicionar tudo" ou "Salvar".
No iPhone, este método pode direcionar automaticamente para o calendário nativo da Apple.
Como instalar o calendário da Copa do Mundo 2026 no iPhone, iPad e Mac
Os dispositivos da Apple possuem suporte nativo ao formato .ics.
No iPhone ou iPad
- Baixe ou envie o arquivo para o aparelho.
- Abra o arquivo .ics.
- Toque em Adicionar Tudo.
- Escolha a agenda desejada.
- Confirme a importação.
No Mac
Se a agenda estiver vinculada ao iCloud, os jogos também aparecerão no iPhone e no iPad.
Como importar o calendário da Copa 2026 no Outlook
Usuários do calendário da Microsoft também podem adicionar todos os jogos rapidamente.
Pelo aplicativo do Outlook (Desktop)
- Abra o Outlook e vá para a sua tela de Calendário.
- Clique no menu "Arquivo" e depois em "Abrir e Exportar".
- Selecione "Importar/Exportar".
- Escolha "Importar um arquivo iCalendar (.ics) ou vCalendar (.vcs)" e clique em "Avançar".
- Localize o arquivo .ics no seu computador e clique em OK.
- Clique em "Abrir como Novo" para adicionar os eventos ao seu calendário.
Pelo Outlook web (Outlook.com)
- Acesse sua conta no site do Outlook Web e entre na página do Calendário.
- No painel lateral esquerdo, clique em "Adicionar Calendário".
- Selecione "Carregar do arquivo" ou "Upload from file".
- Procure o seu arquivo .ics ou arraste-o para a janela.
- Escolha para qual calendário deseja enviar e confirme a importação.
Dica para organizar melhor os jogos
Uma boa prática é criar uma agenda exclusiva chamada "Copa do Mundo 2026" antes de importar o arquivo. Dessa forma, os jogos ficam separados dos compromissos pessoais e profissionais, permitindo ativar ou desativar a visualização sempre que desejar.
Com o calendário instalado e a cobertura de O Liberal, fica mais fácil acompanhar cada partida, do jogo de abertura até a grande final.
A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.
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