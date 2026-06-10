Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Copa 2026 chevron right

Calendário da Copa: baixe de graça a agenda completa dos jogos e acompanhe tudo do celular

Arquivo gratuito reúne todas as partidas da Copa do Mundo de 2026 e pode ser importado para Google Agenda, iPhone, Outlook e outros aplicativos de calendário

O Liberal
fonte

Taça da Copa do Mundo FIFA 2026 (Reprodução/Fifa)

Faltando pouco para a bola rolar na maior Copa do Mundo da história, os torcedores já podem se organizar para não perder nenhum lance do torneio. O Grupo Liberal disponibiliza gratuitamente um arquivo com o calendário completo da Copa do Mundo de 2026, permitindo que todos os jogos sejam adicionados diretamente ao celular, tablet ou computador.

O arquivo reúne todas as partidas programadas para o Mundial, incluindo fase de grupos, mata-mata e a grande final. Com a agenda instalada, os compromissos aparecem automaticamente no aplicativo de calendário escolhido pelo usuário, facilitando o acompanhamento da competição.

Durante todo o torneio, o Grupo Liberal fará uma cobertura completa da Copa do Mundo de 2026, com notícias em tempo real, análises, resultados, tabelas atualizadas, bastidores, curiosidades e tudo o que envolve a caminhada da Seleção Brasileira e das principais equipes do planeta.

Como baixar o calendário da Copa do Mundo 2026

O arquivo está disponível gratuitamente clicando neste link.

Após fazer o download, basta importar o arquivo .ics para o aplicativo de calendário que você utiliza. Não sabe como fazer? A gente te ensina!

Como instalar o calendário da Copa 2026 no Google Agenda

O método mais simples é utilizar o computador, já que a sincronização ocorre automaticamente com o aplicativo do celular Android.

  1. Abra o Google Agenda no navegador.
  2. Clique no ícone de engrenagem e selecione Configurações.
  3. No menu lateral, escolha Importar e exportar.
  4. Clique em "Selecionar arquivo do computador".
  5. Escolha o arquivo calendario_oliberal.com_copa_mundo_2026.ics.
  6. Selecione a agenda desejada.
  7. Clique em Importar.

Em poucos minutos, todos os jogos estarão sincronizados no aplicativo do Google Agenda do celular.

Como importar pelo celular Android ou iPhone

O aplicativo do Google Agenda não possui uma função nativa para importar arquivos .ics diretamente. Por isso, existem duas alternativas:

Método 1: pelo navegador do celular

  1. Acesse calendar.google.com pelo navegador.
  2. Ative a opção "Versão para computador".
  3. Entre em Configurações.
  4. Selecione Importar e exportar.
  5. Escolha o arquivo baixado.
  6. Finalize a importação.

Depois disso, basta abrir o aplicativo Google Agenda e aguardar a sincronização.

Método 2: pelo gerenciador de arquivos

  1. Baixe o arquivo .ics no celular.
  2. Abra o aplicativo de arquivos do aparelho.
  3. Localize o arquivo do calendário.
  4. Toque sobre ele.
  5. Escolha o Google Agenda para abrir.
  6. Selecione "Adicionar tudo" ou "Salvar".

No iPhone, este método pode direcionar automaticamente para o calendário nativo da Apple.

Como instalar o calendário da Copa do Mundo 2026 no iPhone, iPad e Mac

Os dispositivos da Apple possuem suporte nativo ao formato .ics.

No iPhone ou iPad

  1. Baixe ou envie o arquivo para o aparelho.
  2. Abra o arquivo .ics.
  3. Toque em Adicionar Tudo.
  4. Escolha a agenda desejada.
  5. Confirme a importação.

No Mac

Se a agenda estiver vinculada ao iCloud, os jogos também aparecerão no iPhone e no iPad.

Como importar o calendário da Copa 2026 no Outlook

Usuários do calendário da Microsoft também podem adicionar todos os jogos rapidamente.

Pelo aplicativo do Outlook (Desktop)

  1. Abra o Outlook e vá para a sua tela de Calendário.
  2. Clique no menu "Arquivo" e depois em "Abrir e Exportar".
  3. Selecione "Importar/Exportar".
  4. Escolha "Importar um arquivo iCalendar (.ics) ou vCalendar (.vcs)" e clique em "Avançar".
  5. Localize o arquivo .ics no seu computador e clique em OK.
  6. Clique em "Abrir como Novo" para adicionar os eventos ao seu calendário.

Pelo Outlook web (Outlook.com)

  • Acesse sua conta no site do Outlook Web e entre na página do Calendário.
  • No painel lateral esquerdo, clique em "Adicionar Calendário".
  • Selecione "Carregar do arquivo" ou "Upload from file".
  • Procure o seu arquivo .ics ou arraste-o para a janela.
  • Escolha para qual calendário deseja enviar e confirme a importação.

Dica para organizar melhor os jogos

Uma boa prática é criar uma agenda exclusiva chamada "Copa do Mundo 2026" antes de importar o arquivo. Dessa forma, os jogos ficam separados dos compromissos pessoais e profissionais, permitindo ativar ou desativar a visualização sempre que desejar.

Com o calendário instalado e a cobertura de O Liberal, fica mais fácil acompanhar cada partida, do jogo de abertura até a grande final.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Copa 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda