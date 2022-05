Paraense Larissa Pacheco vence por nocaute e segue na briga pelo cinturão do PFL; vídeo

A lutadora paraense Larissa Pacheco venceu a cazaque Zamzagul Fayzallanova e avançou na busca pelo título dos leves (até 70 kg) da PFL (Professional League Fighters). Com apenas dois minutos de luta, a brasileira conseguiu um belo nocaute, que garantiu a terceira vitóra seguida na organização.

Desde os primeiros segundos do combate, Larissa passou a dominar as ações. No início, a lutadora brasileira encaixou uma sequência de jabs que quase derrubaram Fayzallanova. Em seguida, a lutadora do Casaquistão tentou forçar uma queda, mas Larissa soube se defender.

Quando a luta voltou a ser disputada em pé, a paraense partiu pra cima da adversária, com uma sequência de cruzados. Um deles atingiu o queixo de Fayzallanova e deixou a lutadora desnorteada. Em seguida, Larissa aplicou mais uma sequência de socos até a cazaque cair no chão e a arbitragem dar vitória à brasileira.

O nocaute indica que a paraense vem forte para a disputa do cinturão em 2022. Larissa foi vice-campeã da PFL em 2019, mas em 2021 não conseguiu bater o peso, sendo eliminada nas semifinais. Mas, mesmo assim, a lutadora é uma das favoritas para vencer Kayla Harrison, atual campeã.

Larissa nasceu em Marituba (PA) e tem 27 anos. Com um cartel de 16 vitórias e quatro derrotas, a lutadora, já teve passagens pelo UFC, em 2014 e 2015, mas não conseguiu se firmar e perdeu as duas lutas que fez, contra a brasileira Jéssica Bate-Estaca e Germaine de Randamie.