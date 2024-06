Anderson Silva nega possibilidade de luta com Vitor Belfort: ‘Vai correr atrás do Popó’

Anderson Silva está se preparando para enfrentar um dos seus grandes desafetos da época do UFC, o americano Chael Sonnen. O embate será o principal do Spaten Fight Night, que reúne diversas personalidades em lutas de boxe em São Paulo, neste sábado (15/6), e marca a aposentadoria de Silva dos ringues.

Spider e Sonnen, apesar de rivais durante a carreira, se tornaram amigos após as aposentadorias. No entanto, outro desafeto não teve o mesmo caminho: Vitor Belfort. Na época em que lutavam MMA, em um primeiro embate, Anderson Silva finalizou Belfort com um chute preciso no rosto, e em coletiva de imprensa negou a possibilidade de uma revanche.

“Não. Deixa eu explicar uma coisa para vocês: a história com Vitor já acabou. Ele já tomou o dele e acabou. Não tem mais o que ele falar, acabou. Acabou. Vitor, você já tomou o teu e não adianta você ficar falando, vai correr atrás do Popó. Não tem o que fazer. O que seria melhor do que aquela bica que dei no Vitor? Só se ele entrasse no ringue, eu desse um soco e ele caísse. Não tem mais nada que pode acontecer. Ele tem que dormir com essa que perdeu com uma bica na cara”, disse.

O embate entre Silva e Belfort, que marcou a história do MMA brasileiro, ocorreu em 2011, e ainda no primeiro round, com apenas três minutos de luta, Spider finalizou o rival.