Em última luta, Anderson Silva encara Chael Sonnen; relembre duelos entre os lutadores

Um dos maiores nomes do MMA mundial, Anderson Silva anunciou a sua despedida do mundo das lutas no Brasil. No próximo dia 15 de junho, em São Paulo, em um evento fechado só para convidados, o ex-campeão do UFC vai fazer seu último combate em solo brasileiro e para este super evento, “Spider” escolheu um adversário que marcou sua carreira: o estadunidense Chael Sonnen.

Conhecido como um dos maiores rivais de Anderson, Sonnen topou lutar contra o brasileiro nas regras do boxe, mesmo sendo um lutador do wrestling. Os dois atletas protagonizaram apenas duas lutas durantes suas passagens pelo UFC, no entanto, os combates ficaram marcados na história da organização e um deles entrou para o Hall da Fama do Ultimate na Ala Lutas.

Silva e Sonnen se encontraram pela primeira vez no octógono em 2010, no UFC 117, em Oakland, nos Estados Unidos. Anderson era campeão do peso-médio e Chael era o desafiante. Aquele combate deu início a uma das maiores rivalidade do MMA.

Sonnen, conhecido pelo jeito falastrão, fez diversas provocações ao brasileiros e até comentários xenofóbicos em relação ao Brasil. O lutador estadunidense era uma das principais apostas na época para destronar “Spider”, que estava invicto no Ultimate.

A luta foi intensa. Do início ao fim. Sonnen começou o duelo indo para cima de Anderson. Conseguiu aplicar bons gols e balançou o brasileiro algumas vezes. Silva foi para o chão. Após o primeiro round movimentado em pé, Chael decidiu não arriscar e levou o duelo para baixo.

Durante os cinco rounds, o estadunidense dominou o combate completamente. Com um jogo chato de wrestling- mas eficiente para pontuar -, Sonnen vencia a luta com folga. Até que no minuto final, Anderson Silva, enquanto estava com as costas no chão, encaixou um triângulo e apagou momentaneamente o adversário.

O lutador bateu a mão da perna do brasileiro e o juiz interrompeu o combate. O estadunidense ainda tentou questionar, mas, após vídeos, foi confirmado a desistência.

Por conta do resultado apertado, os fãs pediram revanche. O duelo acabou ocorrendo só em 2012, pois o estadunidense foi pego no exame antidoping e foi suspenso por um ano. No UFC 148, em Las Vegas, o cenário foi diferente.

Anderson foi completamente superior ao desafiante. Desde o primeiro round, o brasileiro castigou Sonnen com socos até ter sido nocauteado no segundo. "Spider" acertou uma joelhada em Chael e no chão, Silva garantiu a vitória com uma série de golpes no rosto do lutador e a luta foi interrompida.

Pela segunda vez, Anderson vencia Sonnen. O lutador dos EUA nunca chegou a ser campeão do UFC, mas, por conta da rivalidade no UFC, que parecia ultrapassar os limites do octógono, o atleta ganhou destaque mundial.

Hoje, quase 14 anos depois do primeiro duelo, os dois lutadores vivem momentos diferentes, de vida e carreira. O brasileiro deixou o UFC em 2020 após amargar derrotas na organização e passou a investir no boxe, tendo feito três lutas, sendo duas vitórias.

Ao todo, Anderson tem um cartel de MMA com 34 triunfos, 11 derrotas e um empate. Chael fez a última luta no MMA em 2019, quando perdeu para o paraense Lyoto Machida, no Bellator 222. Desde então, o lutador não tem aparecido em eventos.

No último ano, Sonnen fez uma postagem nas redes sociais mostrando uma tatuagem com o rosto de Anderson Silva. A brincadeira era uma ação da divulgação de uma série sobre o brasileiro. Agora, o estadunidense, que possui um histórico de 30 vitórias e 17 reveses, faz a estreia no boxe contra o maior rival.