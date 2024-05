Entretenimento x Esportes: CEO do Ironman MMA vê conflito na promoção de eventos com celebridades

Nos últimos anos, lutas de boxe e MMA focados no entretenimento, com celebridades e ex-lutadores, se tornaram mais comuns. Por exemplo, nos Estados Unidos, o youtuber estadunidense Jake Paul promoveu vários eventos na Nobre Arte, que atraíram milhares de fãs. Em entrevista ao Núcleo de esportes de OLiberal, Ironman Tomaz, CEO do Ironman MMA e presidente da Federação Brazil Combat de MIXED Martial Arts, destacou que a ideia da organização foi muito boa para ter engajamento e até mesmo para atrair outras pessoas a descobrir mais sobre o esporte.

"Muito interessante, essa sacada foi ótima para o entretenimento. Os americanos sabem como produzir e trazer o engajamento necessário para atrair o público e patrocinadores. Dentro de um contexto de atuação esportiva, sim [pode ser benéfico para o esporte], gera a curiosidade dos não praticantes dos esportes citados a se atentarem para a questão do esporte, saúde e disciplina", apontou o CEO.

Apesar disso, o Ironman Tomaz pontuou que esses estilos de eventos podem não trazer visibilidade e valorização para o esporte em si. Para ele, a própria modalidade, com apoio, consegue se vender.

"Não acredito nessa questão de trazer visibilidade, pois, os eventos e esportes se vendem por si só. O MMA e o boxe são esportes totalmente diferentes, brincar com a questão entretimento não é dar visibilidade aos esportes em si, eles sobrevivem há anos sem essa questão", destacou.

"Essa ideia de engajamento não populariza o esporte, apenas beneficia quem está realizando, haja vista que não é benéfico a quem precisa, os verdadeiros atletas, que estão esperando uma oportunidade de aparecer. Imagina se o dinheiro investido e esse dito engajamento fossem feitos com atletas, teríamos muito mais sustentação", completou o Iron Tomaz.

Aqui no Brasil, o tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó tem produzido e encabeçado lutas entre celebridades no Fight Music Show, que mistura o esporte de combate e o entretenimento. O último desafio do ex-boxeador foi o ex-BBB Kleber Bambam, nocauteado em 36 segundos no ringue.

Popó nocauteou Bambam no primeiro round (Mariana Lima / Divulgação)

O MMA e os esportes de combate em geral são uma grande paixão dos telespectadores brasileiros. O surgimento de grandes nomes, Anderson Silva, Vitor Belfort, Lyoto Machida e outros, ajudaram a tornar as modalidades populares no Brasil.

Apesar disso, hoje, a realidade do MMA é um pouco diferente. Ironman Tomaz, afirmou que atualmente a modalidade tem "sobrevivido" com alguns eventos. No entanto, a categoria encontra dificuldades para conseguir apoio de patrocinadores.

"Ainda conseguimos sobreviver produzindo grandes eventos, no entanto, temos dificuldades no apoio de patrocinadores que ainda preferem investir no entretenimento e não verdadeiramente no esporte MMA", revelou o dirigente da federação brasileira.

Ter eventos que possuem engajamento são importante para modalidades. Mas, é preciso que os esportes em si tenham mais investimentos para se sustentarem.