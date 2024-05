Após marketing com Terry Crews, Anderson Silva revela verdadeiro adversário para despedida

O brasileiro Anderson Silva anunciou que faria a sua última luta no Brasil no dia 15 de junho. Após isso, o ator norte-americano Terry Crews foi a até as redes sociais e insinuou um possível combate entre os dois. No entanto, tudo não passava de uma brincadeira. O verdeiro adversário do lutador será o principal rival nos tempos de UFC, Chael Sonnen.

A revelação do oponente foi feita por Anderson Silva, durante entrevista para o programa da Rede Globo Fantástico. Spider, como ficou conhecido o brasileiro, e o Sonnen protagonizaram uma das maiores rivalidades do UFC. Os dois lutadores, hoje afastados do octógono, se enfrentaram duas vez e Silva levou a melhor em todas as lutas.

No primeiro duelo entre os dois, em 2010, Anderson sofreu para vencer Chael. Após passar os cinco rounds sendo massacrado pelo norte-americano, Silva conseguiu encaixar uma finalização na reta final do quinto round e garantiu a permanência do cinturão dos médios do UFC.

Considerada uma das viradas mais emocionantes, a luta foi incluída no Hall da Fama do UFC. De acordo com a divulgação, o combate será realizado nas regras do boxe profissional, onde Anderson Silva se testou nos últimos dois anos, no dia 15 de junho, em São Paulo.

O evento é chancelado por uma marca de cerveja e não será aberto ao público. Apenas 600 convidados estarão presentes para ver a despedida de um dos maiores lutadores de MMA do mundo.

Anderson Silva tem 49 anos e um cartel com 34 vitórias, 11 derrotas e um duelo sem resultado. Desde 2022, após deixar o UFC, o brasileiro passou a investir no boxe e fez três lutas, venceu duas e perdeu uma.

Já Chael Sonnen tem 47 anos, 31 triunfos e 17 derrotas na carreira. No MMA, a última vitória do norte-americano foi em 2019, no Bellator, contra o lutador paraense Lyoto Machida.