Com luta internacional, Nocaute na Violência celebra 12 anos de projeto em 50ª edição

Em celebração dos 12 anos de história, o projeto Nocaute na Violência realiza a sua 50ª edição nesta quinta-feira (27), na sede do Barka, em Belém. O evento, que visa estimular a prática de esportes entre os jovens, é um dos mais populares e completos do Pará.

Esta edição é considerada "gold" pela organização, porque celebra os 12 anos de projetos. Segundo o idealizador do Nocaute da Violência, Zezé do Boxe, ao todo, 108 academias e 800 atletas foram inscritos, no entanto, por conta do limite de espaço, nem todos podem participar.

Em contato com o Núcleo de Esportes de Oliberal.com, Zezé relembrou o início do projeto há 12 anos, quando tinha apenas quatro academias e destacou a relevância da edição para o esporte.

"Estamos com uma expectativa enorme. É o evento número 50, edição gold, esperado por todos aqui porque faz 12 anos que começamos com o Nocaute na Violência e alcançou esse sucesso todo. Começamos há 12 anos, na praça Batista Campos, com apenas quatro academias, hoje, nós temos 108 academias inscritas no projeto, tínhamos 16 atletas, hoje, mais de 800", declarou Zezé do boxe.

Assim, o evento terá 18 lutas amadoras e cinco profissionais, com destaque para o duelo internacional entre a brasileira Josiane Cardoso e a russa Alisa Saveleva, na categoria peso-galo feminino. Além disso, o baiano Iago Freitas, filho do tetracampeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas, irá subir no ringue para enfrentar o lutador Michel Pereira.

As lutas do Nocaute na Violência são chanceladas pela Federação Paraense de Boxe Amador e Profissional, que é filiada ao Conselho Nacional de Boxe (CNB) e já revelou vários atletas para o cenário nacional.

O projeto foi criado por Zezé do Boxe, em parceria com outros treinadores, para estimular os jovens a praticarem o esporte e conseguirem uma oportunidade de mudar de vida.

"A gente espera da continuidade e cada vez melhorar o Nocaute na Violência, trazendo o jovem para a prática do esporte", ressaltou o treinador e idealizador do evento.

Serviço

A edição do Nocaute na Violência ocorre nesta quinta-feira (27), a partir das 17h, no espaço Barka. A entrada será mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis, que serão doados para instituições de caridades.

Peso-leve: Anderson de Jesus Silva x Mauro Thaim Rodrigues Ribeiro

Super-médio: Marcus Vinicius Silva de Souza x Jonathas Brito Mendes

Super-médio: Maycon Kevin Galvão dos Santos x Gabriel Jeferson Pinheiro de Jesus

Peso-galo: Josiane Cardoso x Alisa Saveleva

Super-médio: Iago Gutierrez Freitas x Michel Yuri Pereira de Lima