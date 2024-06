Nocaute na Violência realiza sua edição de nº 50 nesta quinta-feira, em Belém

Um dos eventos mais robustos do esporte amador paraense volta à cena no próximo dia 27 de junho, para a edição Gold, que celebra 50 edições do projeto Nocaute na Violência, voltado para o incentivo ao esporte através da nobre arte do boxe.

Com 12 anos de história, o Nocaute na Violência nasceu no intuito de fortalecer o cenário estadual do esporte, reunindo academias de todas as origens em um evento aberto ao povo, que contribui de forma simbólica com a doação de alimentos. Esse ciclo de esporte e humanidade opera uma engrenagem solidária que ajuda quem mais precisa e fortalece, assim, a descoberta de novos talentos.

O evento contará com 18 lutas amadoras e outras cinco profissionais, com destaque para os embates entre a brasileira Josiane Cardoso e a russa Alisa Saveleva, na categoria peso galo; além do embate na categoria super médio entre o baiano Iago Freitas, filho do ex-campeão Popó, e Michel Pereira. Participam desta edição academias do Pará, Maranhão e Santa Catarina.

Michel Pereira é adicionado ao jogo de videogame do UFC

A ótima fase recente no octógono rendeu para Michel Pereira não apenas lugare no ranking do peso médio (até 83,9 kg) do UFC, mas também vagas no jogo oficial de videogame Michel faz parte do último pacote de lutadores introduzidos ao EA Sports UFC 5 nesta segunda-feira (24), que conta também com a brasileira Josiane Nunes, além do russo Tagir Ulanbekov e os norte-americanos Kayla Harrison, Macy Chiasson, Jonathan Martinez e Chris Curtis.

Décimo terceiro colocado no ranking dos médios e embalado por oito vitórias seguidas no octógono, Michel Pereira terá como principais atributos no game o poder nos socos, a movimentação de pés e as finalizações.

Governo saudita comemora sucesso do UFC Arábia

A primeira edição do UFC Arábia Saudita foi um sucesso também fora do octógono. Na transmissão oficial do evento, realizado no último sábado (22), o Conselheiro Real e Ministro do Entretenimento da Arábia Saudita, Turki Alalshikh se mostrou espantado com o grande número de fãs de MMA no país do Oriente Médio e fez algumas ‘exigências’ ao presidente Dana White para o próximo card em Riad.

“Primeiro de tudo, eu agradeço ao Dana White. Estou chocado! Sei que o UFC tem muitos fãs aqui, mas você vê agora, está mudando minha mente. Eu não pensei que tinham tantos fãs assim… são 12 mil presentes à 1h da manhã. Agora estou pedindo ao Dana, para o próximo card, nós queremos chegar a 30 mil (fãs na arena). E nós queremos mulheres também no próximo evento“, afirmou Turki Alalshikh.