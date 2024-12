Projeto Nocaute na Violência encerra 2024 com café da manhã e homenagem à imprensa esportiva

Veículos de mídia impressa, televisiva, rádio e internet estiveram presentes no café da manhã promovido pelo projeto Nocaute na Violência. O evento realizado no bairro da Cidade Velha encerrou as atividades de 2024 e prestou uma significativa homenagem aos veículos que contribuíram para o engrandecimento do projeto.

Criado há 12 anos, o Nocaute na Violência se consolidou como importante ferramenta de resgate social e estímulo à prática esportiva, começando com quatro academias participantes. Hoje são mais de 100. O mesmo salto se deu no número de atletas revelados, de 16 para mais de 800. Neste encontro, todavia, o principal homenageado foi quem atua por trás das câmeras.

"Eu sempre digo que a imprensa é o viagra do esporte. A imprensa que dá aquela motivação, aquela emoção. Até brinquei quando disse o seguinte: não adiantaria eu agora, se fosse solteiro, ir ao Rio de Janeiro e paquerar com a Paolla Oliveira, e ninguém saber. E a imprensa não, a imprensa tá sabendo disso, notícia, e aí, por onde eu passar... 'Olha só, ele já curtiu com a Paolla Oliveira'", brinca.

Além dos comes e bebes, o projeto distribuiu troféus simbólicos para os vários veículos de imprensa presentes. O jornalista André Laurent, por exemplo, representou a TV Liberal. "Vim aqui hoje nesse evento representar a nossa emissora, receber esse troféu, um reconhecimento, o trabalho dos jornalistas. Acredito que essa parceria do esporte amador com a imprensa é fundamental porque é no esporte amador que a gente encontra as histórias inspiradoras, as histórias de superação e a gente, claro, valoriza o esporte", conta.

Os jornalistas foram agraciados com os troféus entregues pela organização do evento, composta por Zezé do Boxe, Maizena e Ulysses Pereira.