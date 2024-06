Vem para Belém? Paul McCartney fará shows no Brasil este ano

Paul McCartney estará de volta ao Brasil nos dias 15 e 19 de outubro, em shows que acontecerão em São Paulo e Florianópolis respectivamente. As apresentações fazem parte da turnê “Got Back”.

VEJA MAIS:

A Turnê Got Back inclui grandes sucessos do artista dos últimos 60 anos de carreira. Os shows de Paul no Brasil neste ano acontecerão no estádio Allianz Parque (São Paulo) e estádio Ressacada (Florianópolis).

O ex-Beatle esteve no Brasil pela última vez em dezembro de 2023, quando passou por Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Na época, o artista cantou clássicos dos Beatles, entre eles 'Something', 'Hey Jude' e 'Let It Be'.