Baixo perdido de Paul McCartney é encontrado 50 anos depois

O icônico baixo de Paul McCartney, perdido em 1972, foi localizado mais de 50 anos depois. O instrumento estava no sótão da casa do estudante Ruaidhri Guest, que o ganhou como herança após um parente achá-lo em um loft.

Anos depois, o item permanecia na família, porém, no esquecimento. O instrumento voltou para as mãos do artista após o jovem ter conhecimento do projeto Lost Bass, lançado por fãs de Paul no ano passado.

VEJA MAIS

Em seu perfil no X, antigo Twitter, Guest divulgou o paradeiro do Höfner original do ex-Beatle, que já foi inspecionado e autenticado como verdadeiro. “Herdei este item, que foi devolvido a Paul McCartney. Espalhe a notícia (...) Sem mais comentários neste momento”, publicou.

Fãs do cantor britânico lançaram, em setembro do ano passado, uma busca global pelo baixo. Batizada de "Lost Bass Project" (Projeto Baixo Perdido, em tradução livre), a iniciativa quer identificar o paradeiro do instrumento que o astro britânico comprou por 30 libras (R$ 186) em Hamburgo, na Alemanha, em 1961, e perdeu em 1969.

Para o projeto, o Höfner original de McCartney é "o baixo mais importante da História". Nick Wass, líder da iniciativa, se uniu a dois jornalistas - Scott e Naomi Jones - para enfrentar o que chamou, segundo a rede BBC, de “maior mistério da história do rock and roll”. Wass há havia escrito um livro sobre o instrumento.

Recentemente, o próprio artista havia apelado aos fabricantes do instrumento que buscassem informações sobre ele. Perdido por mais de 50 anos, o baixo aparece em gravações de sucessos dos Beatles, como em "Love Me Do" e "She Loves You". "Para a maioria das pessoas, elas vão se lembrar disso... Foi o baixo que fez os Beatles", destacou Wass.

Segundo Wass, embora não haja detalhes sobre o que aconteceu com o baixo Höfner, o instrumento "provavelmente" teria sido guardado após as filmagens de Get Back, em 1969. Segundo o The Sun, também pode ter sido roubado de uma van em Ladbroke Grove, oeste de Londres, no dia 10 de outubro de 1972.

Uma guitarra roubada de John Lennon foi vendida por US$ 2,4 milhões (R$ 11,8 milhões). Ela foi encontrada 50 anos depois. De acordo com a BBC, o baixo de Paul McCartney provavelmente superaria essa quantia. No entanto, os líderes do projeto destacam que a motivação não é comercial. A equipe já recebeu centenas de novas pistas em apenas 48 horas, segundo a rede britânica.

"Seria bom se um dia pudesse ser exposto ao público - e se a única forma de alguém se apresentar for ganhando algum dinheiro com isso, que assim seja, porque pelo menos seria encontrado. Mas, no final das contas, estamos fazendo isso apenas para recuperar a guitarra de Paul. Sabemos que é o que ele sempre quis", afirmou o jornalista Scott Jones.