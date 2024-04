Paul McCartney elogia Beyoncé em versão da música ‘Blackbird’: ‘Fabulosa’

O compositor e multi-instrumentista Paul McCartney elogiou Beyoncé pela versão da cantora feita para a música "Blackbird", lançada pela artista no álbum "Act II: Cowboy Carter". McCartney usou o perfil no Instagram nesta quinta-feira (04), para falar sobre a nova versão da música, considerada “fabulosa” por ele.

"Estou tão feliz com a versão da Beyoncé da minha música 'Blackbird'. Acho que ela fez uma versão magnífica dela, e que reforça a mensagem dos direitos civis que me inspirou a escrever a música”, inicia ele.

Em seguida, Paul ainda diz que conversou com a artista e que ela fez uma versão “matadora” para a faixa. "Quando vi as imagens na televisão no início dos anos 60 das meninas negras sendo impedidas de frequentar a escola, fiquei em choque, e não consigo acreditar que ainda hoje existam lugares onde esse tipo de coisa aconteça. Qualquer coisa que minha música e a fabulosa versão da Beyoncé possam fazer para amenizar a tensão racial é algo ótimo e me deixa muito orgulhoso", completou ele.

Composta por Paul, "Blackbird" foi gravada em 1968 e lançada com o álbum "The Beatles" no mesmo ano. Já a versão de Beyoncé integra o disco "Act II: Cowboy Carter", lançado em 29 de março. Como muitas outras faixas do disco, "Blackbiird" ganhou um "i" a mais na nova versão.

