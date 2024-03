Funk brasileiro incluído em álbum de Beyoncé foi criado em garagem após treta entre DJ e cantor

As batidas de "Aquecimento das Danadas" fazem parte do disco "Act II: Cowboy Carter", lançado nesta sexta-feira (29), por Beyoncé. Ela está em "Spaghetti", faixa dançante em que a artista mescla a referência de funk brasileiro com o flow do rap. A música brasileira é de autoria do DJ Mandrake, carioca de 47 anos que fez parte da famosa produtora Furacão 2000.

Em entrevista ao portal G1, ele contou que o hit foi criado há 14 anos, após um desafio feito por MC com quem trabalhava na época. "Um dia, ele me disse que eu nunca faria sucesso sem a voz dele. Eu olhei para ele e falei: é sério que você está me falando isso? Voltei para minha casa, entrei na garagem, onde eu tinha um estúdio, e comecei a pensar em algo que eu poderia fazer sem a voz dele, sem voz nenhuma", relembrou.

Em "Aquecimento das Danadas" foi usada uma sonoridade clássica do funk carioca na primeira década dos anos 2000, dando a ela a cadência e adicionando os chamados cacos, elementos que mudam e enriquecem uma batida.

"Não era uma música pra tocar no auge do baile, mas o pessoal foi inventando passinhos, ela foi ficando grande e criando corpo", contou Mandrake.

Coautor da música, o DJ Xaropinho foi responsável por acelerar o som e popularizar a música em festas da Rocinha e do Morro da Mineira, no Rio.

Mandrake disse que não existiu pedido de autorização para que o trecho de sua música aparecesse em "Cowboy Carter", que ele apenas acordou com a notícia de que o "Aquecimento das Danadas" havia sido sampleado pela cantora, porque o disco vazou na internet antes do lançamento oficial: "Quando eu liguei o telefone, foi uma loucura. A Beyoncé é uma fada: ela mudou meu telefone. Foi uma mágica."