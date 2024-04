Banda Los Hermanos é homenageada no espetáculo 'De Repente, Hermanos'

Poesia, teatro e música estão reunidos no espetáculo "De Repente, Hermanos", que retorna aos palcos da capital para mais uma edição em homenagem à banda carioca Los Hermanos. Além dos atores, a peça é acompanhada pela banda cover "Paquetá" e apresentará sucessos como as canções "Conversa de botas batidas" "O Vento" e "O último romance”, na próxima sexta-feira (05), no Teatro do Sesi.

O espetáculo musical, que surgiu como uma ideia despretensiosa de homenagem em um curso de férias 2015, completa 10 anos de sucesso e reúne diversos fãs, tanto do teatro, quanto da banda de MPB formada nos anos 1990. Serão várias cenas independentes e com temáticas variadas, que possui referências ou não às histórias retratadas nas músicas do Los Hermanos.

Ao mesmo tempo em que os atores encenam, a Banda Paquetá está no palco cantando suas versões dos sucessos do grupo do Rio de Janeiro.

"É uma integração muito gostosa e feita com muito carinho e talento por nossos artistas. A Paqueta está conosco desde a primeira edição. São músicos incríveis, que merecem todo reconhecimento que já têm", diz o diretor Tiago de Pinho.

Tiago comemora o sucesso da peça que surgiu há quase uma década e agora ganha os palcos do teatro Sesi. Segundo o diretor, este foi um de seus primeiros textos, escrito de forma livre, no início da carreira artística. Artistas como Helena Bastos, Rayssa de Pinho e Alane Dias já fizeram parte do elenco em outras temporadas.

O musical encena músicas da band Los Hermanos (Foto: Divulgação / Tiago de Pinho)

"Muita poesia, amor e diversão estarão em cena. Um espetáculo lindo com a essência da banda e do que eles retratam nas canções! Situações do nosso dia a dia, questões mais íntimas, ou casos corriqueiros. O espetáculo foi feito para gente se espelhar nele e se reconhecer nos personagens, nas cenas e nas canções. Teremos muitas novidades no texto, na encenação e no repertório. Vai ser mais uma edição história do 'De repente, Hermanos'", garante.

O ator Xuan Christian participa, este ano, pela primeira vez da peça. Ele atua há 2 anos e 5 meses na companhia Siga Teatro e estrelou quatro espetáculos musicais. Xuan interpreta Rodrigo, um personagem que guarda um grande segredo: sua paixão pela melhor amiga Carol. Enquanto lida com seu amor secreto, Rodrigo também enfrenta dificuldades na escola, já que seus colegas não aceitam o seu comportamento diferente dos demais alunos.

"Eu me sinto muito honrado, por ter sido escolhido pra participar desse espetáculo. Já conhecia de outros anos e sempre tive muita vontade de participar. Sou muito fã das músicas e eu posso resumir esse sentimento de muito orgulho e felicidade. A ansiedade é grande por saber que é um espetáculo tão querido e por isso eu sei que é uma tremenda responsabilidade, mas posso dizer que estou pronto para subir no palco", fala o ator.

Assim como Christian, Ana Júlia também integra esta edição de "De Repente, Hermanos". Nesse espetáculo, a atriz estrela duas cenas, com duas personagens: Cláudia, uma mulher que se encontra diante de uma nova dinâmica familiar, e Luiza, uma adolescente que pratica bullying com um colega de escola e tem embates com uma ex-amiga por isso.

A oportunidade de estar entre os grandes nomes para esta temporada é de extrema felicidade para Ana. Esta é a segunda vez que ela participa da peça e a atriz se sente honrada em fazer parte da obra.

"É muito bom! Esse é um espetáculo já clássico, esperado tanto pelo público quanto pelos atores da casa. A gente estava muito ansioso por essa volta. É uma honra poder participar pela segunda vez. A preparação está a todo vapor! Essa semana temos ensaio todos os dias, refinando as cenas, deixando tudo alinhado. A ansiedade vem para o lado positivo também. Cada espetáculo é uma experiência nova."

De repente, hermanos Foto: Divulgação / Tiago de Pinho Foto: Divulgação / Tiago de Pinho Foto: Divulgação / Tiago de Pinho

Serviço

Data: 5 de abril de 2024

Horário: 19:30

Local: Teatro do Sesi (Av. Almirante Barroso, 2540)

Censura: 12 anos

Ingressos: www.tiagodepinho.com, www.sympla.com.br e bilheteria do Teatro do Sesi (link na bio do Instagram @sigateatro)

Valor: R$60 inteira e R$30 meia entrada.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)