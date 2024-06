Céline Dion promete retorno aos palcos: 'Nem que precise engatinhar'

Diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida, uma doença rara, a cantora Céline Dion se emocionou ao falar sobre a possibilidade de retornar aos palcos. A artista, que vem lutando contra a enfermidade desde 2022, prometeu que fará de tudo para voltar às apresentações, "nem que precise engatinhar” para conseguir cantar novamente.

Em um trecho divulgado na entrevista à NBC, a voz de “Because You Loved Me” e “My Heart Will Go On” revelou que os espasmos provocados pela doença a impedem de mudar seu tom e controlar sua voz.

“É como se alguém estivesse te estrangulando, é como se alguém empurrasse suas cordas vocais. Você fica falando assim [imitando voz fina] e você não pode subir ou descer o tom. Vira um espasmo”, declarou a canadense.

Mesmo com as dificuldades que surgiram em decorrência da SPR, Dion respondeu, emocionada, sobre o desejo de conseguir se apresentar novamente.

"Eu vou voltar aos palcos nem que eu tenha que engatinhar. Nem que tenha que falar com as minhas mãos. Eu vou! Eu sou Céline Dion porque hoje minha voz será ouvida pela primeira vez. Não porque eu tenho que fazer isso ou porque preciso, é porque eu quero. Sinto falta disso", disse a artista.

O que é a Síndrome da Pessoa Rígida?

A SPR é uma doença neurológica que atinge uma pessoa a cada um milhão no mundo. A condição apresentada por Céline causa rigidez nos músculos do corpo e espasmos dolorosos. Os tremores apresentados por causa desta síndrome, por vezes, podem ser capazes de provocar rachaduras ósseas e crises de falta de ar.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)