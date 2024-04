Céline Dion fala pela primeira vez após descoberta de doença rara: ‘Espero um milagre’

Céline Dion, de 55 anos, ressurgiu espontânea e feliz na capa da revista "Vogue França". Em entrevista, a cantora falou pela primeira vez sobre a batalha contra a Síndrome da Pessoa Rígida (SPS), uma doença neurológica rara descoberta em 2022 que afeta os músculos, causando rigidez e espasmos incontroláveis. Os principais sintomas são espasmos musculares e rigidez do corpo.

Depois de dois anos entre altos e baixos, Dion diz ter aprendido a viver com a doença: "Cinco dias por semana, me submeto a terapia atlética, física e vocal. Não venci a doença, pois ela está e sempre estará dentro de mim. Espero um milagre, uma forma de curá-la com pesquisas científicas. Mas, por enquanto, tenho que aprender a viver com ela".

Incurável, a SPS é uma condição progressiva que pode deixar os pacientes com posturas curvadas e, em casos extremos, incapazes de andar ou falar.

VEJA MAIS

Até o momento, Céline não tem previsão de retorno aos palcos. "Não sei. Meu corpo me dirá", completou. Em 25 de junho, o Prime Video lançará o documentário "I Am: Céline Dion", descrito como "uma carta de amor aos seus fãs" e pretende mostrar como a artista tem lidado com a Síndrome da Pessoa Rígida.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)