Torcedores do Paysandu convocam protesto durante reunião do CONDEL

A Comissão de Festas do Paysandu utilizou as redes sociais para convocar os torcedores a comparecerem, na noite desta quinta-feira (23), às 19h, à sede social bicolor, durante a reunião do Conselho Deliberativo (CONDEL). O encontro dos torcedores acontece em um momento delicado da temporada, com o Papão virtualmente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Chegou a hora de mais uma vez mostrarmos nossa FORÇA! Contamos com você, torcedor que está insatisfeito com tudo o que vem acontecendo com o nosso amado clube, para lutarmos juntos pelo bem do Paysandu", diz a nota de convocação publicada no Instagram.

VEJA MAIS

Os torcedores também fizeram questão de esclarecer que a mobilização não tem motivação política, mas sim o objetivo de ampliar os direitos dos associados. Uma das principais reivindicações a serem levantadas no protesto é o direito de voto para os sócios-torcedores nas próximas eleições do Papão.

“Nossa luta não é política, mas sim pelo direito ao voto do Sócio-Torcedor – que é o maior patrimônio do time! Reiteramos, também, que nosso protesto é motivado pela má gestão em que o clube se encontra, e não pelo que acontece dentro de campo. O torcedor ainda não tem direito ao voto, mas a voz genuína da torcida tem uma força imensa!”, concluíram.