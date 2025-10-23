Torcedores do Paysandu convocam protesto durante reunião do CONDEL Protesto será realizado na noite desta quinta (23), durante reunião do Conselho Deliberativo, em meio ao risco de rebaixamento do clube. O Liberal 23.10.25 11h54 Encontro dos torcedores acontece em um momento delicado da temporada, com o Papão virtualmente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. (Reprodução / Redes sociais) A Comissão de Festas do Paysandu utilizou as redes sociais para convocar os torcedores a comparecerem, na noite desta quinta-feira (23), às 19h, à sede social bicolor, durante a reunião do Conselho Deliberativo (CONDEL). O encontro dos torcedores acontece em um momento delicado da temporada, com o Papão virtualmente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Chegou a hora de mais uma vez mostrarmos nossa FORÇA! Contamos com você, torcedor que está insatisfeito com tudo o que vem acontecendo com o nosso amado clube, para lutarmos juntos pelo bem do Paysandu", diz a nota de convocação publicada no Instagram. VEJA MAIS Paysandu abre venda de ingressos para jogo que pode definir futuro na Série B Enquanto houver chance, os bicolores seguem agarrados à esperança de permanecer na Série B Wendel pede apoio da torcida e promete luta do Paysandu: 'Enquanto houver chances' Atacante vive melhor momento desde que chegou ao clube, após marcar nos dois últimos jogos, e diz acreditar que o elenco pode reagir, mesmo com menos de 1% de chance de escapar da queda. Os torcedores também fizeram questão de esclarecer que a mobilização não tem motivação política, mas sim o objetivo de ampliar os direitos dos associados. Uma das principais reivindicações a serem levantadas no protesto é o direito de voto para os sócios-torcedores nas próximas eleições do Papão. “Nossa luta não é política, mas sim pelo direito ao voto do Sócio-Torcedor – que é o maior patrimônio do time! Reiteramos, também, que nosso protesto é motivado pela má gestão em que o clube se encontra, e não pelo que acontece dentro de campo. O torcedor ainda não tem direito ao voto, mas a voz genuína da torcida tem uma força imensa!”, concluíram. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Torcedores do Paysandu convocam protesto durante reunião do CONDEL Protesto será realizado na noite desta quinta (23), durante reunião do Conselho Deliberativo, em meio ao risco de rebaixamento do clube. 23.10.25 11h54 AINDA DÁ! Wendel pede apoio da torcida e promete luta do Paysandu: 'Enquanto houver chances' Atacante vive melhor momento desde que chegou ao clube, após marcar nos dois últimos jogos, e diz acreditar que o elenco pode reagir, mesmo com menos de 1% de chance de escapar da queda. 22.10.25 19h02 Futebol Paysandu abre venda de ingressos para jogo que pode definir futuro na Série B Enquanto houver chance, os bicolores seguem agarrados à esperança de permanecer na Série B 22.10.25 18h44 Futebol Hélio dos Anjos comenta transfer ban do Paysandu e revela proposta 'absurda' por Esli Garcia Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, treinador explicou que sua função era apenas técnica e criticou propostas consideradas equivocadas. 22.10.25 14h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul 23.10.25 10h22 FUTEBOL Duas empresas de materiais esportivo possuem interesse em vestir o Remo, diz site especializado Leão Azul é vestido pela Volt desde 2021 e pode mudar de fornecedor em 2026 22.10.25 19h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 23.10.25 7h00 Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19