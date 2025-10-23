Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Torcedores do Paysandu convocam protesto durante reunião do CONDEL

Protesto será realizado na noite desta quinta (23), durante reunião do Conselho Deliberativo, em meio ao risco de rebaixamento do clube.

O Liberal
fonte

Encontro dos torcedores acontece em um momento delicado da temporada, com o Papão virtualmente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. (Reprodução / Redes sociais)

A Comissão de Festas do Paysandu utilizou as redes sociais para convocar os torcedores a comparecerem, na noite desta quinta-feira (23), às 19h, à sede social bicolor, durante a reunião do Conselho Deliberativo (CONDEL). O encontro dos torcedores acontece em um momento delicado da temporada, com o Papão virtualmente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Chegou a hora de mais uma vez mostrarmos nossa FORÇA! Contamos com você, torcedor que está insatisfeito com tudo o que vem acontecendo com o nosso amado clube, para lutarmos juntos pelo bem do Paysandu", diz a nota de convocação publicada no Instagram.

VEJA MAIS

image Paysandu abre venda de ingressos para jogo que pode definir futuro na Série B
Enquanto houver chance, os bicolores seguem agarrados à esperança de permanecer na Série B

image Wendel pede apoio da torcida e promete luta do Paysandu: 'Enquanto houver chances'
Atacante vive melhor momento desde que chegou ao clube, após marcar nos dois últimos jogos, e diz acreditar que o elenco pode reagir, mesmo com menos de 1% de chance de escapar da queda.

Os torcedores também fizeram questão de esclarecer que a mobilização não tem motivação política, mas sim o objetivo de ampliar os direitos dos associados. Uma das principais reivindicações a serem levantadas no protesto é o direito de voto para os sócios-torcedores nas próximas eleições do Papão.

“Nossa luta não é política, mas sim pelo direito ao voto do Sócio-Torcedor – que é o maior patrimônio do time! Reiteramos, também, que nosso protesto é motivado pela má gestão em que o clube se encontra, e não pelo que acontece dentro de campo. O torcedor ainda não tem direito ao voto, mas a voz genuína da torcida tem uma força imensa!”, concluíram.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

paysandu

futebol

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Torcedores do Paysandu convocam protesto durante reunião do CONDEL

Protesto será realizado na noite desta quinta (23), durante reunião do Conselho Deliberativo, em meio ao risco de rebaixamento do clube.

23.10.25 11h54

AINDA DÁ!

Wendel pede apoio da torcida e promete luta do Paysandu: 'Enquanto houver chances'

Atacante vive melhor momento desde que chegou ao clube, após marcar nos dois últimos jogos, e diz acreditar que o elenco pode reagir, mesmo com menos de 1% de chance de escapar da queda.

22.10.25 19h02

Futebol

Paysandu abre venda de ingressos para jogo que pode definir futuro na Série B

Enquanto houver chance, os bicolores seguem agarrados à esperança de permanecer na Série B

22.10.25 18h44

Futebol

Hélio dos Anjos comenta transfer ban do Paysandu e revela proposta 'absurda' por Esli Garcia

Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, treinador explicou que sua função era apenas técnica e criticou propostas consideradas equivocadas.

22.10.25 14h24

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B

Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul

23.10.25 10h22

FUTEBOL

Duas empresas de materiais esportivo possuem interesse em vestir o Remo, diz site especializado

Leão Azul é vestido pela Volt desde 2021 e pode mudar de fornecedor em 2026

22.10.25 19h07

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

23.10.25 7h00

Leão na Liberta?

Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda

Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses

23.10.25 11h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda