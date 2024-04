Série D: a cinco dias do início da competição, CBF não divulgou tabela com datas e locais dos jogos

A Série D do Campeonato Brasileiro 2024 está prevista para ter seu início no próximo final de semana, a partir de sábado (27). No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou a tabela com as datas, horários e locais dos jogos da primeira fase, deixando incerto o começo da competição.

Nesta edição, duas equipes paraenses disputam a possibilidade de acesso para a Série C, em 2025: Cametá e Águia de Marabá. Os dois times estão no Grupo A2 e, como todos os outros times, ainda não sabem o dia em que irão estrear.

Caso a data de estreia seja divulgada em cima da hora, o Águia de Marabá deve ser o mais prejudicado. Isso porque o Azulão deve estrear fora de casa, contra o River-PI, e a logística deve levar alguns dias para ser planejada e cumprida.

Segundo o gerente de futebol do Azulão, Roberto Ramalho, o time não recebeu nenhum posicionamento da CBF e ainda não sabe quando e onde vai jogar na estreia do Campeonato.

“Tudo incerto ainda. Estamos aguardando”, disse.

VEJA MAIS

Copa do Brasil

O Águia também aguarda a confirmação da data do jogo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil. A competição, também orquestrada pela CBF, ainda não teve as datas dos jogos confirmadas e, portanto, o Azulão de Marabá, mandante da partida, ainda não pode vender ingressos para o jogo, previsto para ser realizado no Estádio do Mangueirão.