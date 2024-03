CBF divulga tabela da Série D com Águia de Marabá e Cametá; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou as diretrizes da Série D 2024, incluindo o regulamento, a estrutura dos grupos e as cotas. A rodada inicial está agendada para os dias 28 e 29 de março, com o término previsto para 29 de setembro, marcando a grande final. Os grupos foram organizados regionalmente, com um total de 64 equipes competindo por quatro vagas de promoção para a Terceira Divisão. O formato permanece inalterado em relação a 2023, com as equipes distribuídas em oito grupos de oito.

Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançarão para a fase eliminatória, com os semifinalistas garantindo o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Os representantes do Pará, Águia de Marabá e Cametá, compartilham o Grupo A2 com Maranhão, Moto Club, River-PI, Fluminense-PI, Altos e Tocantinópolis. Veja:

Grupo A2

- Maranhão

- Moto Club

- Águia de Marabá

- Cametá

- River-PI

- Fluminense-PI

- Altos

- Tocantinópolis