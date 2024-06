Torcedor do Paysandu cria premiações para Nicolas e Edinho por gols na temporada

Os torcedores do Paysandu estão vivendo momentos de felicidade com o time, principalmente após a conquista do tetracampeonato na Copa Verde e do título no Campeonato Paraense. Um desses torcedores apaixonados é o professor Evaldo José, que sentiu que Nicolas e Edinho mereciam um reconhecimento a mais e criou uma premiação para os jogadores.

Em entrevista à equipe de esportes de O Liberal, Evaldo contou que é ex-atleta do Papão e que personalizou dois troféus para entregar aos atacantes do time. O primeiro, destinado a Nicolas, foi nomeado “gol que Pelé não fez”, pelo gol que o atacante fez do meio do campo em partida contra o Bragantino, ainda na primeira fase do Campeonato Paraense 2024; o segundo, destinado a Edinho, nomeado “gol que Pelé fez”, foi feito em homenagem ao gol marcado pelo jogador na final da Copa Verde deste ano.

“Os troféus são alusivos as jogadas de Pelé, já que o Nicolas fez um gol de meio de campo, coisa que o Pelé não conseguiu na Copa do Mundo de 1970, o Edinho fez um gol após dar um chapéu no goleiro”, explicou.

Segundo o torcedor, ele levou os troféus personalizados na sede do Paysandu, com um documento solicitando que ele entregasse pessoalmente as premiações aos jogadores. No entanto, não obteve retorno do clube para que os troféus fossem entregues.

A reportagem entrou em contato com o Paysandu, e em resposta o clube informou que não estaria sabendo das tentativas do torcedor de entregar os troféus aos atletas, mas que está disposto a facilitar o encontro entre Evaldo e os jogadores durante os treinos do elenco no Estádio da Curuzu.