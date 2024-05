Em meio a negociações com o Vasco, Philippe Coutinho desembarca no Brasil

O meia Philippe Coutinho desembarcou no Brasil nesta sexta-feira (24/5), no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em meio as negociações com o Vasco da Gama. Revelado no clube carioca, o jogador estava atuando no Al-Duhail, no Catar, e após o fim da temporada no país, retornou ao Brasil.

Questionado sobre as negociações com o Vasco, Coutinho deixou clara a vontade de retornar ao time.

“Sempre tive muito carinho por eles. Eles sabem disso. Nesse momento não tenho muita coisa a falar. Todo mundo já sabe”, disse.

O jogador ainda foi tietado por torcedores vascaínos no aeroporto, e os que não estavam no local, celebraram a fala do meia nas redes sociais. O Vasco já considera próximo o acerto com o jogador, e agora as partes debatem apenas o modelo do negócio.

Pedrinho, presidente do clube, já está em contato com o meia desde o início de maio, e segundo uma fonte que acompanha a negociação “só não está certo porque tem que assinar".

Não se sabe ainda se Coutinho deve ser comprado em definitivo ou se tornar um empréstimo, a negociação deve ser desenrolada com o Aston Villa, que possui os direitos do jogador e tem contrato com o meia até junho de 2026.

Existe também a possibilidade do jogador rescindir o contrato com o Aston e chegar livre ao Vasco. De qualquer forma, Coutinho já estaria olhando imóveis no Rio de Janeiro, e se tudo ocorrer corretamente, a expectativa é que o jogador chegue ao Vasco na segunda janela de transferências, que abre em 10 de julho.