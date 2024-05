Presidente do Vasco revela que retorno de Philippe Coutinho será definido em reunião

A volta de Philippe Coutinho ao Vasco da Gama está cada vez mais próxima ao que tudo indica. O presidente do clube carioca, Pedrinho, declarou que já teria marcado uma reunião para definir o retorno do meia ao clube. De acordo com Pedrinho, a reunião deve ocorrer após o clássico contra o Flamengo, marcado para o próximo domingo (02/06), e o dirigente deve se reunir com Coutinho e os agentes do jogador.

“O Coutinho causa um alvoroço, na minha casa também, meu filho me pergunta todo dia. Ele tem um contrato com o Aston Villa, o mais importante é que ele tem o interesse de vir e nós temos o interesse de trazer esse grande jogador e ídolo da torcida do Vasco. Não é um movimento fácil. Após o clássico, eu vou encontrar com ele e teremos uma direção maior. Até agora foram conversas por telefone. Vamos entender a realidade e pensar no próximo passo”, afirmou.

Não se sabe ainda se Coutinho deve ser comprado em definitivo pelo Vasco, ou se tornar um empréstimo, a negociação deve ser desenrolada com o Aston Villa, que possui os direitos do jogador e tem contrato com o meia até junho de 2026.