VÍDEO: Lembra dele? Amaral marca golaço no Maracanã e pede ‘convocação’ ao técnico da Seleção

O domingo de futebol foi marcado pela solidariedade. No Maracanã, um jogo festivo reuniu artistas, ex-jogadores e cantores para arrecadar doações para o Rio Grande do Sul, que foi atingido pelas enchentes. Em campo, a partida terminou empatada em 5 a 5, com destaque para um golaço do ex-jogador Amaralque fez questão de pedir sua convocação ao técnico da Seleção Brasileira Dorival Júnior.

Assista ao golaço de Amaral

Quando a partida estava 5 a 4, o ex-volante do Palmeiras, Vasco, Corinthians e Seleção Brasileira recebeu cruzamento na área e mandou um lindo voleio, no ângulo, sem chance de defesa, empatando a partida na reta final do jogo. O gol de Amaral levou ao delírio os torcedores no Maracanã e, após a partida, Amaral encontrou Dorival Júnior na zona mista e pediu uma chance na convocação ao técnico da Seleção, que retribuiu a brincadeira e disse que ele já está convocado.

Em entrevista ao site Lance!, Amaral brincou e disse que fez o gol de "olho fechado" e que Dorival precisa observar o seu futebol.

"Falei para ele [Dorival] abrir o olho. Olha para mim, estou com 51 [anos] e ainda dá [para jogar pela Seleção]”, disse sorrindo.