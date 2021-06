Grande nome do Vizela, atacante ex-Paysandu fala sobre fase especial na Europa

Artilheiro do Vizela, de Portugal, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, comemorou o ótimo ano que fez com o clube. Segundo o centroavante brasileiro, a última temporada foi uma das melhores de toda a sua carreira.

- A última temporada foi a melhor da minha carreira em termos de números. Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo. Trabalhei muito para conquistar meus objetivos individuais e os coletivos com o Vizela - afirmou o jogador

Atacante Cassiano defendendo as cores do Papão em 2018 (Cristino Martins - O Liberal)

Cassiano falou, ainda, sobre a próxima temporada, onde espera fazer uma boa época na elite do futebol português na volta do Vizela ao alto nível do esporte de seu país.

- Vamos procurar fazer um grande ano nesta época que iniciará. O clube está de volta para a primeira divisão do futebol português e isso é muito importante - concluiu o brasileiro.