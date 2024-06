Presidente do Vasco responde protestos após goleada para o Flamengo: 'Cobrem de mim'

A histórica derrota por 6 a 1 para o Flamengo no domingo passado deixou cicatrizes profundas no Vasco Um grupo de torcedores recepcionou o elenco vascaíno e o presidente Pedrinho, nesta quarta-feira, no centro de treinamento com a intenção de pedir atitude de todos neste momento péssimo da história do clube.



Várias faixas foram colocadas nos muros do CT. O zagueiro Léo foi chamado de 'Capitão Frouxo', enquanto o zagueiro Maicon foi apontado como 'aposentado'. O time foi criticado e taxado de 'frouxo', 'vagabundo' e 'medíocre'. Os torcedores também pediram a saída de Lúcio Barbosa, CEO da SAF.

O presidente Pedrinho foi abordado, parou o carro, baixou o vidro e chegou a ser cobrado até pela falta de luz na arquibancada de São Januário. "Com todo respeito, você sempre foi um cara educado, mas precisa cobrar todo mundo", disse um torcedor. Com calma, o dirigente respondeu. "É um momento difícil. As decisões vão ser tomadas lá dentro. Neste momento, quando vocês quiserem falar, eu venho falar. A gente tem uma sequência de jogos importante, então é melhor vocês cobrarem de mim, deixem os jogadores tranquilos. Eu volto aqui e falo com vocês."O atacante Rayan, de 17 anos, foi outro que teve paciência para ouvir as duras críticas. E não foi poupado. "Você é o mais frouxo deste elenco. Tem 17 anos, joga desde a base e entra com preguiça. Você não marca ninguém. Você não correu. Vamos honrar esta camisa", disse um dos membros da torcida.Na terça-feira, Pedrinho, que considerou a goleada sofrida para o rival como "inadmissível" e "inaceitável", nomeou Felipe, ex-meia, para a direção esportiva do clube. O técnico português Álvaro Pacheco, recém-chegado ao clube, pediu união e comprometimento ao elenco para superar esta crise.