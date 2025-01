Paysandu oficializa a contratação de goleiro que disputou a Série A do Brasileiro em 2024

O Paysandu confirmou na tarde desta quinta-feira (9) a contratação do goleiro Alisson, de 29 anos, que estava defendendo o Criciúma-SC nas últimas quatro temporadas. O anúncio foi feito pelo clube bicolor em suas redes sociais.

Aos 29 anos e com experiência na Série A do Campeonato Brasileiro, o goleiro Alisson chega ao Papão para brigar pela posição de titular, com o goleiro Matheus Nogueira, que terminou a temporada como titular, renovou com o Papão e foi o preferido da torcida em 2024 e 2023.

Na última temporada, o atleta fez sete partidas pelo Criciúma e estava próximo de um acerto com a equipe do América de Cali, porém, o Paysandu entrou na negociação e conseguiu fechar com o goleiro. O jogador já está em Belém e passou pelos testes físicos e exames médicos do clube e foi integrado ao elenco bicolor, que realiza a pré-temporada.

Ficha técnica

Nome: Alisson Machado dos Santos

Nascimento: 08/06/1995

Naturalidade: Santiago (RS)

Altura: 1,88 m

Peso: 88 kg

Posição: goleiro

Clubes: Figueirense-SC, Paraná, Criciúma-SC e América de Cali-COL