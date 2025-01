'Xodó' bicolor, João Vieira diz que saída do Paysandu para o Vila Nova foi 'evolução na carreira'

Xodó da torcida do Paysandu nas últimas temporadas, o volante João Vieira está de novo clube. Na última quinta-feira (9), o jogador se apresentou no Vila Nova-GO, clube que irá disputar contra o Papão a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.

Na entrevista coletiva de apresentação aos torcedores goianos, o ex-volante bicolor afirmou que se transferir para o Vila foi uma 'evolução na carreira.'

"Eu sabia que teria uma evolução na minha carreira vindo para o Vila Nova. Pela estrutura e por tudo que o Vila Nova proporciona aos jogadores", respondeu aos jornalistas.

João Vieira esteve com o nome ligado ao Vila Nova-GO desde a reta final da Série B 2024. Um dos motivos especulados para saída da Curuzu no período foi de que a família do jogador não queria mais ficar em Belém, o que foi negado pelo atleta. Agora, na chegada ao Tigrão do Centro-Oeste, o jogador revelou que morar em Goiânia pesou na decisão.

"Minha família queria estar aqui. Goiânia nos chamou muita atenção, em vir pra cá, a gente sabia que era uma cidade muito boa, com o povo muito querido, muito acolhedor. Não foi difícil escolher, não.", reforçou.

João Vieira defendeu o Paysandu entre as temporadas de 2022 e 2024. Em 2022, inclusive, foi herói do título da Copa Verde, marcando gol de falta contra o próprio Vila Nova-GO nos instantes finais de partida.