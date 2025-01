Técnico do Paysandu é o terceiro técnico mais velho do Brasileirão entre as Séries A e B; saiba mais

Poucos técnicos do Campeonato Brasileiro, entre as Séries A e B, têm mais de 60 anos. Contabilizados pelo R10Score em pesquisa divulgada na última quinta-feira (9/01), somente quatro comandantes já chegaram à “terceira idade”, entre eles Márcio Fernandes, treinador do Paysandu, de 62 anos, o terceiro mais velho de todo o Brasileirão.

Considerando somente a Série B, Fernandes é o segundo mais velho, atrás somente de Aderbal Lana, de 78 anos, que atualmente é técnico do Amazonas-AM. Ele não comandava um time da Segundona desde 2005, e não passa pela Série A desde 2000.

Entre as Séries A e B, Márcio Fernandes é o terceiro mais velho, pois fica ainda atrás de Ramón Díaz, técnico do Corinthians, que tem 65 anos. Mano Menezes, do Fluminense, é o quarto mais velho, com 62 anos, sendo três meses mais novo que Fernandes.

Márcio Fernandes está no Papão desde setembro de 2024, quando Hélio dos Anjos deixou o time. Como técnico, ele ajudou a equipe bicolor a se recuperar na Série B e garantiu a permanência do time na Segundona. Além do Paysandu, Fernandes também possui passagens pelo Clube do Remo, Vila Nova, Sampaio Corrêa e Fortaleza.

Ele comanda a equipe bicolor na final da Supercopa Grão-Pará, no próximo domingo (12/01), contra a Tuna Luso, às 17h, no Mangueirão. A partida abre os desafios do Papão na temporada 2025, além do time poder garantir o primeiro título do ano.