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Próximo adversário do Paysandu na Série C, Caxias tem 100% de aproveitamento em casa

O Paysandu busca manter a liderança na Série C diante de um adversário que tem 100% de aproveitamento em seus domínios

Enderson Oliveira

O próximo compromisso do Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro será diante do Caxias, no domingo (17), às 16h, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportynet, no YouTube.

O Papão chega para o confronto embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Anápolis, em Belém, resultado que manteve a equipe invicta na competição. Com 14 pontos conquistados, o Paysandu lidera a Série C após seis rodadas.

Já o Caxias ocupa a 12ª colocação, com oito pontos, e vem de empate sem gols contra o Barra-SC, em Santa Catarina.

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Este é o segundo recorde alcançado pelo Papão apenas nesta edição da Série C.

Paysandu e Caxias têm 100%; entenda

O duelo coloca frente a frente duas equipes que mantêm aproveitamento máximo em cenários diferentes na Série C.

Jogando em casa, o Caxias venceu os dois compromissos disputados até agora. O clube gaúcho bateu o Confiança por 1 a 0 e superou o Ypiranga-RS por 2 a 1 diante da torcida.

Por outro lado, o Paysandu mantém 100% de aproveitamento como visitante. Fora de Belém, o Papão venceu o Volta Redonda por 1 a 0, no Rio de Janeiro, e goleou o Itabaiana por 4 a 1 no interior de Sergipe.

Você acompanha todos os detalhes da partida no lance a lance de Oliberal.com e também na Rádio Liberal+.

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  • Caxias x Paysandu (7ª rodada da Série C)
  • Data: domingo (17)
  • Horário: 16h
  • Local: Caxias do Sul (RS)
  • Transmissão: Sportynet, no YouTube. 
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