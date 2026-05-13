Próximo adversário do Paysandu na Série C, Caxias tem 100% de aproveitamento em casa

O próximo compromisso do Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro será diante do Caxias, no domingo (17), às 16h, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportynet, no YouTube.

O Papão chega para o confronto embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Anápolis, em Belém, resultado que manteve a equipe invicta na competição. Com 14 pontos conquistados, o Paysandu lidera a Série C após seis rodadas.

Já o Caxias ocupa a 12ª colocação, com oito pontos, e vem de empate sem gols contra o Barra-SC, em Santa Catarina.

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O duelo coloca frente a frente duas equipes que mantêm aproveitamento máximo em cenários diferentes na Série C.

Jogando em casa, o Caxias venceu os dois compromissos disputados até agora. O clube gaúcho bateu o Confiança por 1 a 0 e superou o Ypiranga-RS por 2 a 1 diante da torcida.

Por outro lado, o Paysandu mantém 100% de aproveitamento como visitante. Fora de Belém, o Papão venceu o Volta Redonda por 1 a 0, no Rio de Janeiro, e goleou o Itabaiana por 4 a 1 no interior de Sergipe.

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Caxias x Paysandu (7ª rodada da Série C)

Data: domingo (17)

domingo (17) Horário: 16h

16h Local: Caxias do Sul (RS)

Caxias do Sul (RS) Transmissão: Sportynet, no YouTube.