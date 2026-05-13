Próximo adversário do Paysandu na Série C, Caxias tem 100% de aproveitamento em casa O Paysandu busca manter a liderança na Série C diante de um adversário que tem 100% de aproveitamento em seus domínios Enderson Oliveira 13.05.26 20h04 O próximo compromisso do Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro será diante do Caxias, no domingo (17), às 16h, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportynet, no YouTube. O Papão chega para o confronto embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Anápolis, em Belém, resultado que manteve a equipe invicta na competição. Com 14 pontos conquistados, o Paysandu lidera a Série C após seis rodadas. Já o Caxias ocupa a 12ª colocação, com oito pontos, e vem de empate sem gols contra o Barra-SC, em Santa Catarina. VEJA MAIS Marcinho valoriza atuação do Paysandu contra o Vasco: 'Cabeça erguida' Meio-campista reafirmou o discurso de ter a Série C como principal objetivo da temporada. Menino Gui e Pampam se encontram antes de Vasco x Paysandu pela Copa do Brasil Torcedores símbolo de Vasco e Paysandu se encontraram em São Januário e protagonizaram um momento de inclusão e emoção antes da partida Com vitória sobre o Anápolis-GO, Paysandu alcança melhor início de Brasileirão no século Este é o segundo recorde alcançado pelo Papão apenas nesta edição da Série C. Paysandu e Caxias têm 100%; entenda O duelo coloca frente a frente duas equipes que mantêm aproveitamento máximo em cenários diferentes na Série C. Jogando em casa, o Caxias venceu os dois compromissos disputados até agora. O clube gaúcho bateu o Confiança por 1 a 0 e superou o Ypiranga-RS por 2 a 1 diante da torcida. Por outro lado, o Paysandu mantém 100% de aproveitamento como visitante. Fora de Belém, o Papão venceu o Volta Redonda por 1 a 0, no Rio de Janeiro, e goleou o Itabaiana por 4 a 1 no interior de Sergipe. Você acompanha todos os detalhes da partida no lance a lance de Oliberal.com e também na Rádio Liberal+. Programe-se! Caxias x Paysandu (7ª rodada da Série C) Data: domingo (17) Horário: 16h Local: Caxias do Sul (RS) Transmissão: Sportynet, no YouTube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave PAYSANDU Caxias Série C COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Marcinho valoriza atuação do Paysandu contra o Vasco: 'Cabeça erguida' Meio-campista reafirmou o discurso de ter a Série C como principal objetivo da temporada. 13.05.26 21h43 Futebol Paysandu busca o empate, mas é eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil Cariocas abriram 2 a 0 no primeiro tempo e o Papão foi atrás do resultado. No agregado, o Vasco venceu por 4 a 2. 13.05.26 21h09 JOGO DIFÍCIL Próximo adversário do Paysandu na Série C, Caxias tem 100% de aproveitamento em casa O Paysandu busca manter a liderança na Série C diante de um adversário que tem 100% de aproveitamento em seus domínios 13.05.26 20h04 Futebol Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém 13.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém 13.05.26 8h00 JOGOS DE HOJE Vasco x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Vasco e Paysandu jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.05.26 18h00 JOGO DE HOJE Remo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Remo e Bahia jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.05.26 20h30