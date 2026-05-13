Remo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil

Remo x Bahia disputam hoje, quarta-feira (13/05), o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Remo x Bahia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No confronto de ida, o Remo venceu o Bahia por 3 a 1, na Arena Fonte Nova, e abriu boa vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Com o resultado, o Leão Azul pode perder por até um gol de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Já o Bahia precisa vencer por três ou mais gols para avançar diretamente. Caso o Tricolor vença por dois gols de vantagem, a decisão da vaga será nos pênaltis.

O Remo chega embalado e aposta no apoio da torcida no Mangueirão para confirmar uma classificação histórica. Já o Bahia, comandado por Rogério Ceni, tenta encerrar uma sequência de cinco partidas sem vitória e buscar uma virada inédita como visitante na competição.

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Remo x Bahia: prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Ricardo, Zé Welison e Patrick; Yago Pikachu, Gabriel Taliari e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Everaldo (Willian José) e Kike Oliveira. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem de Remo x Bahia

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

FICHA TÉCNICA

Remo x Bahia

Copa do Brasil

Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

Data/Horário: 13 de maio de 2026, às 21h30