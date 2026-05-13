Remo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Remo e Bahia jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 13.05.26 20h30 Remo e Bahia jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Fotos: Rafael Rodrigues/EC Bahia) Remo x Bahia disputam hoje, quarta-feira (13/05), o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Remo x Bahia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No confronto de ida, o Remo venceu o Bahia por 3 a 1, na Arena Fonte Nova, e abriu boa vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Leão Azul pode perder por até um gol de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Já o Bahia precisa vencer por três ou mais gols para avançar diretamente. Caso o Tricolor vença por dois gols de vantagem, a decisão da vaga será nos pênaltis. O Remo chega embalado e aposta no apoio da torcida no Mangueirão para confirmar uma classificação histórica. Já o Bahia, comandado por Rogério Ceni, tenta encerrar uma sequência de cinco partidas sem vitória e buscar uma virada inédita como visitante na competição. VEJA MAIS Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém Remo x Bahia: prováveis escalações Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Ricardo, Zé Welison e Patrick; Yago Pikachu, Gabriel Taliari e Alef Manga. Técnico: Léo Condé. Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Everaldo (Willian José) e Kike Oliveira. Técnico: Rogério Ceni. Arbitragem de Remo x Bahia Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Luis Marques (SP) VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC) FICHA TÉCNICA Remo x Bahia Copa do Brasil Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA) Data/Horário: 13 de maio de 2026, às 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Clube do Remo Bahia Copa do Brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23 Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44 CONQUISTA Anápolis elimina Vila Nova e vai à final da Copa Centro-Oeste Os vencedores da Copa Centro-Oeste e da Copa Norte irão se enfrentar na decisão da Copa Verde. 13.05.26 22h14