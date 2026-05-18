Ancelotti diz que Neymar não precisava ser testado, mas avisa: 'Treino vai decidir quem joga' Muitos companheiros vinham fazendo coro para o chamado de Neymar, como o capitão Casemiro e o atacante Raphinha, e Ancelotti não ousou desafiar o clamor pela estrela Estadão Conteúdo 18.05.26 19h03 Neymar (Tarso Sarraf / O liberal) Carlo Ancelotti teve de falar muito de Neymar após confirmar sua convocação à Copa do Mundo nesta segunda-feira. Garantiu que não precisava testar o camisa 10 antes de fechar a lista e figurou como um paizão, tirando todo o peso e cobrança em cima do "atacante centralizado", onde conta com o astro. Deixou claro, contudo, que a escalação entre os titulares dependerá da resposta no campo. "O Neymar não precisava ser testado", iniciou sua explicação sobre o motivo de ter chamado a estrela. Para Ancelotti, o fato de vir jogando com frequência no Santos mostra que Neymar tem tudo para chegar como gostaria na Copa do Mundo. "Nesse último período ele jogou com continuidade, melhorou sua condição física, é um jogador importante para a Copa do Mundo Mas terá o mesmo papel e a mesma obrigação dos outros 25. Terá oportunidade de jogar, de ficar no banco, de entrar...", disse. "É um jogador experiente e a verdade é que tem condições de melhorar (fisicamente) neste período até o primeiro jogo da Copa. A experiência nessa competição e o carinho do grupo, vai criar um ambiente melhor no grupo." Muitos companheiros vinham fazendo coro para o chamado de Neymar, como o capitão Casemiro e o atacante Raphinha, e Ancelotti não ousou desafiar o clamor pela estrela. Mas não quer um rótulo do 'salvador da pátria'. Sequer o garantiu como titular. "Quero ser claro, limpo e honesto. Vai jogar pela definição (mostrado) nos treinos e o gramado vai decidir. Tenho uma ideia da equipe titular neste momento e vamos atuar como se treina, com quem estiver preparado física e mentalmente. Neymar tem o mesmo papel dos outros jogadores. Importante não fixar expectativas em um jogador. Ele veio para ajudar a seleção a ganhar a Copa do Mundo, não quero estrelas, quero jogadores disponíveis a ajudar o Brasil a ganhar o jogo." Por fim, o treinador teve de explicar como vai lidar com Neymar sobre uma possível reserva, algo raro na carreira do santista. "Estamos certos de que escolhemos Neymar não porque será um bom reserva, mas que vai mostrar suas qualidades para a equipe, jogando um minuto, cinco minutos ou 90 minutos. Escolhemos esses jogadores por estarmos certos que vão mostrar qualidade, com quantos minutos eu não sei. A equipe tem de jogar com qualidade, mas em conjunto." A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. 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