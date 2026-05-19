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Paula Rodrigues lança em Belém 'Valsa do Mar' para contar sobre sua essência musical

Show de lançamento do single da cantora será neste sábado (23), às 20h, no Café Santo, no centro da capital paraense

Eduardo Rocha
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Paula Rodrigues: a arte de cantar consolida-se na gravação e show de lançamento de 'Valsa do Mar' (Foto: Luide dos Reis)

"Cantar, para mim, significa pertencimento. É uma forma de tocar as pessoas, contar histórias e levar sentimentos por meio da música. Quando canto, sinto que estou dividindo um pedaço da minha essência."  Assim Paula Rodrigues define a arte que abraçou e que a impulsiona a cada vez mais enveredar pelo universo sonoro amazônico. O primeiro fruto desse mergulho de Paula o público vai conhecer neste sábado (23), a partir das 20h, quando ela lançará a canção "Valsa do Mar". E vai ser em grande estilo, com um muito especial no Café Santo, no Boulevard Castilhos França, 504, no centro de Belém.

"Valsa do Mar" tem o sentido de marcar o início de Paula na gravação profissional, "e está sendo construída com muito carinho como parte do meu primeiro EP". "O show de lançamento de 'Valsa do Mar' será uma noite muito emocionante e especial. Estamos preparando um show intimista, cheio de sensibilidade, poesia e encontros musicais. Será um momento de celebração da música paraense e, especialmente, da música brasileira, marcando também esse novo ciclo da minha carreira", diz Paula Rodrigues. Ela nasceu em Belém e canta desde criança. Paula atua em carreira profissional há quatro anos. 

A artista conta que "Valsa do Mar" foi composta por Ronaldo Silva e Davi Amorim, "dois artistas muito talentosos, que conseguiram traduzir em melodia e poesia uma atmosfera muito bonita e sensível". Como explica Paula, "a música, apesar do nome 'Valsa do Mar', foi fortemente inspirada no ritmo do marabaixo, uma manifestação das raízes afro-amazônicas, misturada a elementos contemporâneos e regionais". "Ou seja, não se trata de uma valsa tradicional, mas de um encontro sensível entre a tradição e a modernidade", acrescenta.

"A letra foi escrita por Ronaldo Silva no Marajó, inspirado na sua beleza natural e no cotidiano de um poeta. Davi Amorim, ao colocar a música, uniu essa sensibilidade ao marabaixo", diz Paula. A canção estará nas plataformas digitais em breve, para que todos possam sentir essa poesia, como informa a cantora. "Valsa do Mar" pertence ao meu primeiro EP, e ela decifra a emoção que sinto pela música paraense, que está muito enraizada dentro de mim, e isso me orgulha muito", pontua a artista.

Como atração a mais no show, o público vai conferir a participação muito especial do guitarrista Bob Freitas, do violonista Nego Nelson e do cantor Reginaldo Viana. "São pessoas icônicas da nossa música paraense e amigos pessoais. Estamos sempre juntos, sempre em parceria, e dividir o palco com eles é uma alegria imensa", ressalta Paula.

"Minha relação com a música nasceu ainda na infância, tendo como referência as músicas que eu ouvia em casa, com a minha família, que sempre foi muito ligada à música. A música entrou na minha vida de forma muito natural. Sempre fui muito ligada à arte, à cultura popular, e passei um tempo importante na igreja, onde comecei a cantar. Foi ali, nesse ambiente, que entendi que cantar era uma forma de expressão e conexão com as minhas emoções", revela Paula Rodrigues.  

"Tenho muitas referências musicais, mas posso citar Nilson Chaves, pela poesia e força da música amazônica, e Elis Regina, pela interpretação intensa e emocionante", conta a artista, que tem como estilo musical a MPB e o samba. "Eu sigo nessa linha, porque essa é a minha essência. É o que me faz ser uma cantora brasileira, inserida nessa realidade amazônica", afirma.

Serviço:

Show de lançamento do single 'Valsa do Mar'
com a cantora Paula Rodrigues
Em 23 de maio de 2026, às 20h 
No Café Santo, no Boulevard Castilhos França, 504, 
Belém (PA)
Ingressos: 
Podem ser adquiridos no local do show
e no WhatsApp?: 91 98086-6931 e redes sociais
            

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