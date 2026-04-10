VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem'

A goleada sofrida pelo Paysandu por 7 a 0 diante do Nacional-AM, pela 3ª rodada da Copa Verde, levou a diretoria do clube a se pronunciar publicamente. Em vídeo divulgado nas redes sociais, dirigentes do Papão comentaram o resultado e admitiram falhas na estratégia adotada para a partida.

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Participaram do pronunciamento o executivo de futebol Marcelo Sant’Ana, o diretor de futebol Alberto Maia, o presidente Márcio Tuma e o técnico Júnior Rocha. No entanto, apenas Maia e Tuma falaram durante a coletiva.

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Diretoria admite erro na mesclagem da equipe

O diretor de futebol Alberto Maia afirmou que o clube não esperava o resultado e destacou a necessidade de autocrítica. Segundo ele, houve falha na “dosagem” e na “mesclagem” de atletas da base com jogadores profissionais.

“O momento requer uma autocrítica, de uma partida que nós, em momento algum, esperávamos esse resultado. [...] Não é por conta de uma partida que devemos achar que está tudo errado. Esse trabalho já nos trouxe frutos, como o título paraense e a classificação inédita à quinta fase da Copa do Brasil. Estamos aborrecidos, assim como o torcedor, e vamos reavaliar o que precisa ser ajustado”, disse.

Maia também reforçou que o projeto do clube segue baseado na integração entre jogadores da base e atletas contratados, e que a diretoria fará ajustes pontuais sem alterar o planejamento principal.

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Presidente destaca responsabilidade e reforça projeto

O presidente Márcio Tuma afirmou que compartilha o sentimento da torcida após a derrota e destacou que o clube está em processo de reestruturação. Ele reconheceu que a estratégia adotada para o jogo pode não ter sido a mais adequada.

“Queremos compartilhar essa dor com o torcedor. Nunca poderíamos prever esse resultado. [...] Talvez tenhamos tido um problema com a dosagem e poderíamos ter feito outro tipo de mesclagem. Vamos fazer uma reflexão profunda sobre o que ocorreu”, afirmou.

Tuma ressaltou que o resultado não altera o compromisso da gestão com o projeto esportivo e administrativo do clube. Segundo ele, o foco permanece na disputa da Série C e da Copa do Brasil.

“O trabalho não vai faltar. Nosso compromisso é seguir com o projeto e levar o Paysandu de volta aos lugares que ele nunca deveria ter saído”, completou.

O próximo compromisso do Paysandu será no domingo (12), às 17h, na Curuzu, diante do Brusque-SC, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.