O 7 é místico! Veja as goleadas sofridas pelo Paysandu por 7 gols; saiba quem é o carrasco bicolor

A goleada sofrida pelo Paysandu por 7 a 0 diante do Nacional-AM, pela Copa Verde, reacendeu um número que chama atenção na história do clube bicolor. O placar elástico deixou o torcedor do Papão em alerta e trouxe à tona um retrospecto negativo envolvendo derrotas por sete gols de diferença.

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O resultado também ressignifica uma expressão conhecida entre os torcedores do Papão. O “7 é místico”, tradicionalmente associado à histórica vitória sobre o Remo, ganhou novo sentido, agora com provocações por parte da torcida rival.

Levantamento feito pela equipe de O Liberal mostra que, além da partida contra o Nacional-AM, o Paysandu já sofreu outras oito goleadas levando sete gols em uma mesma partida.

Tuna Luso é a maior carrasca do Paysandu

Entre os clubes que aplicaram goleadas desse tipo, a Tuna Luso Brasileira aparece como principal algoz do Paysandu. Ao todo, o time cruzmaltino venceu o Papão quatro vezes por placares com sete gols marcados.

Além da Tuna, equipes como Remo, Bahia, São Paulo e União Esportiva também já impuseram derrotas expressivas ao clube bicolor.

Veja a lista de derrotas do Paysandu com 7 gols sofridos

23.11.1930 - Paysandu 1 x 7 União Esportiva - Parazão

20.09.1936 - Paysandu 2 x 7 Tuna Luso - Amistoso

05.05.1939 - Paysandu 2 x 7 Remo - Amistoso

12.10.1947 - Paysandu 0 x 7 Bahia - Amistoso

17.08.1952 - Paysandu 2 x 7 Tuna - Amistoso

19.01.1958 - Paysandu 2 x 7 Tuna - Torneio Salevy

17.11.1963 - Paysandu 1 x 7 Tuna - Parazão

28.09.2004 - Paysandu 0 x 7 São Paulo - Série A

09.04.2026 – Paysandu 0 x 7 Nacional-AM – Copa Verde

O placar de 7 a 0 é considerado simbólico para a torcida bicolor por conta da vitória histórica sobre o Remo, em 22 de julho de 1945, no estádio Baenão, pelo Campeonato Paraense.

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Paysandu também já aplicou goleadas por 7 a 0Apesar das derrotas, o Paysandu também construiu uma série de vitórias expressivas ao longo da história, com mais de 20 partidas vencidas por 7 a 0. Em alguns casos, adversários chegaram a sofrer o mesmo placar mais de uma vez.

Veja as goleadas por 7 a 0 aplicadas pelo Paysandu na história

29.03.1914 - Paysandu 7 x 0 Pinheiro-PA – Amistoso

23.12.1917 - Paysandu 7 x 0 FAC (MA) - Torneio Maranhão

01.01.1920 - Paysandu 7 x 0 Nacional-AM – Amistoso

03.06.1924 - Paysandu 7 x 0 Panther – Parazão

25.05.1924 - Paysandu 7 x 0 Panther – Parazão

16.11.1926 - Paysandu 7 x 0 Uruitá – Amistoso

17.10.1937 - Paysandu 7 x 0 Júlio César – Parazão

04.08.1940 - Paysandu 7 x 0 Júlio César – Parazão

22.07.1945 - Paysandu 7 x 0 Remo - Parazão - Gols de Hélio (2), Farias, Soiá (3) e Nascimento

12.11.1950 - Paysandu 7 x 0 Time Negra de Bragança (PA) – Amistoso

09.11.1952 - Paysandu 7 x 0 Auto Clube (PA) – Parazão

16.06.1960 - Paysandu 7 x 0 Belenense – Parazão

18.05.1969 - Paysandu 7 x 0 Júlio César – Parazão

25.06.1969 - Paysandu 7 x 0 Sacramenta – Parazão

27.02.1977 - Paysandu 7 x 0 Júlio César - Torneio Juvêncio Dias (PA)

14.09.1980 - Paysandu 7 x 0 Combatentes Luzeiro de Vigia/Uruitá – Amistoso

06.05.1981 - Paysandu 7 x 0 Ipiranga de Maracanã (PA) - Torneio Pará

14.04.1988 - Paysandu 7 x 0 Independente de Belém – Parazão

27.08.1992 - Paysandu 7 x 0 Sport Belém – Parazão

30.04.1995 - Paysandu 7 x 0 Sereu – Amistoso

04.05.1995 - Paysandu 7 x 0 Marituba – Amistoso

11.01.2001 - Paysandu 7 x 0 Docenorte (PA) – Amistoso

11.10.2023 - Paysandu 7 x 0 Castanhal - Amistoso