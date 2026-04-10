O 7 é místico! Veja as goleadas sofridas pelo Paysandu por 7 gols; saiba quem é o carrasco bicolor Assim como o Papão venceu muitos adversários por 7 gols, o Papão também sofreu algumas goleadas ao longo da sua história Fábio Will 10.04.26 14h42 Paysandu sofreu uma das maiores goleadas na história (Igor Mota / O Liberal) A goleada sofrida pelo Paysandu por 7 a 0 diante do Nacional-AM, pela Copa Verde, reacendeu um número que chama atenção na história do clube bicolor. O placar elástico deixou o torcedor do Papão em alerta e trouxe à tona um retrospecto negativo envolvendo derrotas por sete gols de diferença. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O resultado também ressignifica uma expressão conhecida entre os torcedores do Papão. O “7 é místico”, tradicionalmente associado à histórica vitória sobre o Remo, ganhou novo sentido, agora com provocações por parte da torcida rival. Levantamento feito pela equipe de O Liberal mostra que, além da partida contra o Nacional-AM, o Paysandu já sofreu outras oito goleadas levando sete gols em uma mesma partida. Tuna Luso é a maior carrasca do Paysandu Entre os clubes que aplicaram goleadas desse tipo, a Tuna Luso Brasileira aparece como principal algoz do Paysandu. Ao todo, o time cruzmaltino venceu o Papão quatro vezes por placares com sete gols marcados. Além da Tuna, equipes como Remo, Bahia, São Paulo e União Esportiva também já impuseram derrotas expressivas ao clube bicolor. Veja a lista de derrotas do Paysandu com 7 gols sofridos 23.11.1930 - Paysandu 1 x 7 União Esportiva - Parazão 20.09.1936 - Paysandu 2 x 7 Tuna Luso - Amistoso 05.05.1939 - Paysandu 2 x 7 Remo - Amistoso 12.10.1947 - Paysandu 0 x 7 Bahia - Amistoso 17.08.1952 - Paysandu 2 x 7 Tuna - Amistoso 19.01.1958 - Paysandu 2 x 7 Tuna - Torneio Salevy 17.11.1963 - Paysandu 1 x 7 Tuna - Parazão 28.09.2004 - Paysandu 0 x 7 São Paulo - Série A 09.04.2026 – Paysandu 0 x 7 Nacional-AM – Copa Verde O placar de 7 a 0 é considerado simbólico para a torcida bicolor por conta da vitória histórica sobre o Remo, em 22 de julho de 1945, no estádio Baenão, pelo Campeonato Paraense. VEJA MAIS Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte Paysandu também já aplicou goleadas por 7 a 0Apesar das derrotas, o Paysandu também construiu uma série de vitórias expressivas ao longo da história, com mais de 20 partidas vencidas por 7 a 0. Em alguns casos, adversários chegaram a sofrer o mesmo placar mais de uma vez. Veja as goleadas por 7 a 0 aplicadas pelo Paysandu na história 29.03.1914 - Paysandu 7 x 0 Pinheiro-PA – Amistoso 23.12.1917 - Paysandu 7 x 0 FAC (MA) - Torneio Maranhão 01.01.1920 - Paysandu 7 x 0 Nacional-AM – Amistoso 03.06.1924 - Paysandu 7 x 0 Panther – Parazão 25.05.1924 - Paysandu 7 x 0 Panther – Parazão 16.11.1926 - Paysandu 7 x 0 Uruitá – Amistoso 17.10.1937 - Paysandu 7 x 0 Júlio César – Parazão 04.08.1940 - Paysandu 7 x 0 Júlio César – Parazão 22.07.1945 - Paysandu 7 x 0 Remo - Parazão - Gols de Hélio (2), Farias, Soiá (3) e Nascimento 12.11.1950 - Paysandu 7 x 0 Time Negra de Bragança (PA) – Amistoso 09.11.1952 - Paysandu 7 x 0 Auto Clube (PA) – Parazão 16.06.1960 - Paysandu 7 x 0 Belenense – Parazão 18.05.1969 - Paysandu 7 x 0 Júlio César – Parazão 25.06.1969 - Paysandu 7 x 0 Sacramenta – Parazão 27.02.1977 - Paysandu 7 x 0 Júlio César - Torneio Juvêncio Dias (PA) 14.09.1980 - Paysandu 7 x 0 Combatentes Luzeiro de Vigia/Uruitá – Amistoso 06.05.1981 - Paysandu 7 x 0 Ipiranga de Maracanã (PA) - Torneio Pará 14.04.1988 - Paysandu 7 x 0 Independente de Belém – Parazão 27.08.1992 - Paysandu 7 x 0 Sport Belém – Parazão 30.04.1995 - Paysandu 7 x 0 Sereu – Amistoso 04.05.1995 - Paysandu 7 x 0 Marituba – Amistoso 11.01.2001 - Paysandu 7 x 0 Docenorte (PA) – Amistoso 11.10.2023 - Paysandu 7 x 0 Castanhal - Amistoso Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu futebol o 7 é místico jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . 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