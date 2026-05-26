Paraense conquista vaga para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Wrestling

O jovem paraense Isaac Muniz , de 13 anos, garantiu vaga para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano U15 de Wrestling, que será disputado no México. O lutador obteve a vaga após conquistar um dos principais resultados da carreira no Campeonato Brasileiro Interclubes da modalidade.

A competição nacional foi realizada no dia 15 de março, no SESI Cubatão, em São Paulo. Isaac assegurou classificação para o torneio internacional na categoria até 48 quilos do estilo greco-romano, após enfrentar adversários de alto nível no cenário nacional.

O atleta paraense vem se destacando principalmente no wrestling, no judô e no jiu-jítsu. Nos treinamentos, Isaac é orientado pelo mestre Iure da Cunha Estevão, no wrestling, e pelo sensei Anderson Pinto, no judô.

Além do desempenho no wrestling, o jovem também conquistou recentemente o título de judô dos Jogos Estudantis Paraenses (JEPS) de 2026, disputados no Mangueirinho, em Belém. Com vitórias por ippon ao longo da competição, Isaac garantiu vaga para representar o Pará nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que ocorrerão entre os dias 11 e 16 de setembro, em Brasília.