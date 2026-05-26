Paraense conquista vaga para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Wrestling Isaac Muniz , de 13 anos, obteve a vaga após resultado no Campeonato Brasileiro Interclubes da modalidade. O Liberal 26.05.26 14h52 Paraense conquista vaga no Campeonato Pan-Americano de Wrestling (Divulgação) O jovem paraense Isaac Muniz , de 13 anos, garantiu vaga para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano U15 de Wrestling, que será disputado no México. O lutador obteve a vaga após conquistar um dos principais resultados da carreira no Campeonato Brasileiro Interclubes da modalidade. A competição nacional foi realizada no dia 15 de março, no SESI Cubatão, em São Paulo. Isaac assegurou classificação para o torneio internacional na categoria até 48 quilos do estilo greco-romano, após enfrentar adversários de alto nível no cenário nacional. O atleta paraense vem se destacando principalmente no wrestling, no judô e no jiu-jítsu. Nos treinamentos, Isaac é orientado pelo mestre Iure da Cunha Estevão, no wrestling, e pelo sensei Anderson Pinto, no judô. Além do desempenho no wrestling, o jovem também conquistou recentemente o título de judô dos Jogos Estudantis Paraenses (JEPS) de 2026, disputados no Mangueirinho, em Belém. Com vitórias por ippon ao longo da competição, Isaac garantiu vaga para representar o Pará nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que ocorrerão entre os dias 11 e 16 de setembro, em Brasília. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Futebol Paraense conquista vaga para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Wrestling Isaac Muniz , de 13 anos, obteve a vaga após resultado no Campeonato Brasileiro Interclubes da modalidade. 26.05.26 14h52 MMA Sport Club Shooto Brasil 137 terá cinturão dos moscas como atração principal 26.05.26 14h25 basquete Assembleia Paraense repudia caso de racismo em torneio sub-17 de basquete Situação aconteceu com um atleta da equipe paraense durante a primeira fase do torneio, disputado no Espírito Santo 22.05.26 21h21 MMA SPORT CLUB Anajás se prepara para receber o Marajó Fight Combat no dia 30 de maio 22.05.26 14h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Com Neymar e Rodrygo na arquibancada, Santos vence Cuenca e vai aos playoffs da Sul-Americana 26.05.26 23h52 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36