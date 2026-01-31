Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Osorio promete definir “time A” e “time B” do Remo após o clássico contra o Paysandu

Treinador colombiano diz que Estadual serve como laboratório, afirma que decisões sobre o elenco serão tomadas após o clássico contra o Paysandu e projeta semana cheia de jogos para o Leão

Igor Wilson

O técnico Juan Carlos Osorio deixou claro que o início de temporada do Remo será marcado por avaliações constantes do elenco. Após o empate sem gols com o São Francisco, neste sábado, pelo Campeonato Paraense, o treinador colombiano reforçou que o Estadual tem servido como laboratório para testar jogadores e definir, de forma objetiva, dois grupos distintos no clube: um voltado ao Campeonato Brasileiro e outro ao Parazão. Segundo ele, decisões sobre o destino de alguns atletas serão tomadas após o clássico contra o Paysandu, marcado para o dia 8 de fevereiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Antes da partida, em entrevista à TV Cultura, Osorio já havia antecipado a proposta. Para o treinador, o jogo em Belterra era uma oportunidade clara para atletas menos utilizados mostrarem que podem brigar por espaço na “primeira equipe”, como ele próprio classificou o time destinado à Série A.

VEJA MAIS

image Remo joga com um a mais, domina o São Francisco, mas fica no 0 a 0 no Parazão
Leão Azul teve superioridade numérica desde o primeiro tempo, pressionou em Belterra, mas esbarrou na defesa adversária e nas condições do gramado

image Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo
Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada

“Hoje é uma oportunidade para outros atletas nossos, em suas posições normais de jogo. Acho que é uma boa oportunidade para competir por uma vaga na primeira equipe”, afirmou. 

A escalação reforçou esse discurso. Jogadores que terminaram 2025 com boa avaliação interna, como os meio-campistas Cantillo e Panagiotis, além do atacante Eduardo Melo, começaram como titulares, mas já haviam sido sinalizados pelo treinador como nomes sem vaga garantida no time do Brasileirão. A presença deles no Parazão evidencia que Osorio trabalha com critérios de rendimento atual, e não de histórico recente. 

Após o empate, o técnico evitou usar o gramado do estádio Dedé Cão como justificativa, mesmo diante das reclamações feitas por atletas, como o atacante Carlinhos, que fez sua estreia pelo clube.  

“Enfrentamos uma boa equipe, um bom rival. Era importante dar oportunidade aos nossos atletas. O campo foi igual para ambas as equipes, não há que buscar desculpas nisso. Eles se defenderam muito bem”, declarou. 

Osorio voltou a destacar que o momento exige rodagem máxima do elenco, especialmente diante de um calendário apertado.

“Temos que dar minutos a todos os jogadores e, na outra semana, depois do clássico, tomar decisões sobre alguns jogadores”, disse, projetando um período decisivo para o grupo. 

A agenda do Remo reforça essa necessidade de gestão. Na quarta-feira (4), o chamado “time A” recebe o Mirassol, às 20h, no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão, buscando a primeira vitória após a derrota para o Vitória na estreia. No dia seguinte, quinta-feira (5), o “time B” entra em campo contra o Águia de Marabá, no Baenão, também às 20h, pelo Parazão. No domingo (8), apenas três dias depois, o clube encara o Paysandu, no Mangueirão, pela quarta rodada do Estadual — partida que, segundo o treinador, servirá como marco para definir os rumos do elenco azulino nas duas competições. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

parazão 2026
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

O MISTER

Osorio promete definir “time A” e “time B” do Remo após o clássico contra o Paysandu

Treinador colombiano diz que Estadual serve como laboratório, afirma que decisões sobre o elenco serão tomadas após o clássico contra o Paysandu e projeta semana cheia de jogos para o Leão

31.01.26 19h17

PARAZÃO

Remo joga com um a mais, domina o São Francisco, mas fica no 0 a 0 no Parazão

Leão Azul teve superioridade numérica desde o primeiro tempo, pressionou em Belterra, mas esbarrou na defesa adversária e nas condições do gramado

31.01.26 18h02

PARAZÃO 2026

Carlinhos critica gramado após primeiro tempo do Remo: 'Tem que driblar buraco e marcador'

Segundo o centroavante azulino, o estado do campo tem dificultado o estilo de jogo da equipe contra o São Francisco, em Belterra

31.01.26 17h15

PARAZÃO 2026

Com estreias, Remo define time para enfrentar o São Francisco pelo Parazão; confira

A principal novidade é Carlinhos, que faz sua estreia como centroavante do Leão

31.01.26 15h09

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

31.01.26 7h00

PARAZÃO

Remo joga com um a mais, domina o São Francisco, mas fica no 0 a 0 no Parazão

Leão Azul teve superioridade numérica desde o primeiro tempo, pressionou em Belterra, mas esbarrou na defesa adversária e nas condições do gramado

31.01.26 18h02

PARAZÃO 2026

Carlinhos critica gramado após primeiro tempo do Remo: 'Tem que driblar buraco e marcador'

Segundo o centroavante azulino, o estado do campo tem dificultado o estilo de jogo da equipe contra o São Francisco, em Belterra

31.01.26 17h15

muay thai

Mãe e filha paraenses dividem treinos, dificuldades e o sonho de crescer no MMA em São Paulo

Atletas vivem em São Paulo e buscam sonham no MMA

31.01.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda