O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Carlinhos critica gramado após primeiro tempo do Remo: 'Tem que driblar buraco e marcador'

Segundo o centroavante azulino, o estado do campo tem dificultado o estilo de jogo da equipe contra o São Francisco, em Belterra

Igor Wilson

Na saída para o intervalo da partida entre São Francisco e Remo, no estádio Dedé Cão, em Belterra, o atacante Carlinhos fez duras críticas às condições do gramado em entrevista para TV Cultura. Segundo o centroavante azulino, que faz sua estreia pelo time azulino, o estado do campo tem dificultado o estilo de jogo da equipe, baseado na posse de bola e na troca de passes.

“Com todo respeito, o campo aqui não ajuda a gente. Não tem como. O time deles joga em transição, é difícil circular a bola, toda hora você tem que driblar um buraco e um marcador. Nosso time é de posse, mas está tendo que ficar cruzando, porque não dá pra jogar”, afirmou o jogador, ainda à beira do campo.

Apesar do domínio do Remo no primeiro tempo, com maior volume ofensivo e um jogador a mais desde os 18 minutos, o placar permaneceu em 0 a 0. A expectativa é que a equipe azulina mantenha a pressão na etapa final, buscando transformar a superioridade técnica em gols.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo
Remo
.
