Com estreias, Remo define time para enfrentar o São Francisco pelo Parazão; confira A principal novidade é Carlinhos, que faz sua estreia como centroavante do Leão Igor Wilson 31.01.26 15h09 Gramado do estádio Dedecão (Remo Divulgação) O Remo está escalado para a partida deste sábado, contra o São Francisco, no estádio Dedecão, em Belterra, no oeste do Pará, pela segunda rodada do Campeonato Paraense. Como já era esperado, o técnico Juan Carlos Osorio optou por uma formação alternativa em relação ao time utilizado no Campeonato Brasileiro, mas manteve atletas experientes entre os titulares. Entre os destaques da equipe azulina estão o meia grego Panagiotis, o colombiano Cantillo e os atacantes Marrony e Eduardo Melo, que atuam pelas pontas. A principal novidade é Carlinhos, que faz sua estreia como centroavante do Leão. No gol, Ygor Vinhas foi confirmado como titular no Estadual. A defesa também apresenta mudanças, com a dupla de zaga formada por Thalisson, ex-Paysandu, e Kawan, jogador que está no clube desde a temporada passada e busca mais espaço. O uruguaio Tassano completa o setor defensivo. A proposta do Remo é administrar o elenco neste início de temporada, conciliando o Parazão com as exigências do Brasileirão, em um calendário apertado. Confira as escalações: