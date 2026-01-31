Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Com estreias, Remo define time para enfrentar o São Francisco pelo Parazão; confira

A principal novidade é Carlinhos, que faz sua estreia como centroavante do Leão

Igor Wilson
Gramado do estádio Dedecão (Remo Divulgação)

O Remo está escalado para a partida deste sábado, contra o São Francisco, no estádio Dedecão, em Belterra, no oeste do Pará, pela segunda rodada do Campeonato Paraense. Como já era esperado, o técnico Juan Carlos Osorio optou por uma formação alternativa em relação ao time utilizado no Campeonato Brasileiro, mas manteve atletas experientes entre os titulares.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Entre os destaques da equipe azulina estão o meia grego Panagiotis, o colombiano Cantillo e os atacantes Marrony e Eduardo Melo, que atuam pelas pontas. A principal novidade é Carlinhos, que faz sua estreia como centroavante do Leão. No gol, Ygor Vinhas foi confirmado como titular no Estadual.

A defesa também apresenta mudanças, com a dupla de zaga formada por Thalisson, ex-Paysandu, e Kawan, jogador que está no clube desde a temporada passada e busca mais espaço. O uruguaio Tassano completa o setor defensivo.

A proposta do Remo é administrar o elenco neste início de temporada, conciliando o Parazão com as exigências do Brasileirão, em um calendário apertado.

Confira as escalações:

Remo
.
