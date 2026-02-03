Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/02) pela Copa da Liga Inglesa

Arsenal e Chelsea jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

O Arsenal venceu a partida de ida contra o Chelsea por 3 a 1 (X/ @ChelseaFC)

Arsenal x Chelsea disputam hoje, terça-feira (03/02), a volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Arsenal x Chelsea ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Arsenal lidera a atual edição da Premier League e acumula 15 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 40 gols marcados e 14 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas.

Já o Chelsea ocupa a 8° posição da competição e soma 8 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 34 gols marcados e 24 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas.

A partida de ida terminou com a vitória do Arsenal por 3 a 2.

Arsenal x Chelsea: prováveis escalações

Arsenal: Kepa; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice e Odegaard; Saka, Gyökeres e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Chelsea: Sánchez; Acheampong, Fofana, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Estêvão (Garnacho), Pedro Neto e João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.

FICHA TÉCNICA
Arsenal x Chelsea
Copa da Liga Inglesa
Local: Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra
Data/Horário: 03 de fevereiro de 2026, 17h

