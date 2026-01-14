Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 17h, Chelsea e Arsenal jogarão a semifinal da Copa da Liga Inglesa (X/ @Arsenal)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (14/01), incluem partidas pelo Bundesliga, Campeonato Saudita, Copa del Rey e Copa Itália.

Às 14h30, Al Ittihad jogará contra Damac pelo Campeonato Saudita. Já às 17h, Roma enfrentará o Torino pela Coppa Italia.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Wolfsburg x St. Pauli - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Leipzig x Freiburg - 16h30 - CazéTV e OneFootball
  3. Hoffenheim x Borussia Mönchengladbach - 16h30 - OneFootball
  4. Colônia x Bayern - 16h30 - SporTV, XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Italiano

  1. Napoli x Parma - 14h30 - ESPN 4 e Disney+
  2. Inter de Milão x Lecce - 16h45 - Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Quadisiya x Al Feiha - 11h45 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Ahli x Al Taawon - 14h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Shabab x Neom - 14h30 - Sem informações

Copa Africana de Nações

  1. Senegal x Egito - 14h - Band, Youtube (Esporte na Band), Bandsports e Bandplay
  2. Nigéria x Marrocos - 17h - Youtube (Esporte na Band), Bandsports e Bandplay

Copa da Liga Inglesa

  1. Chelsea x Arsenal - 17h - ESPN e Disney+

Copa del Rey

  1. Alavés x Rayo Vallecano - 17h - Disney+
  2. Albacete x Real Madrid - 17h - Disney+
  3. Betis x Elche - 17h - Disney+

Onde assistir ao jogo de Egito e Senegal; veja o horário

O jogo entre Senegal x Egito terá transmissão ao vivo pela Band, Bandsports, Bandplay e Esporte na Band, no Youtube, às 14h.

Onde assistir ao jogo de Nigéria e Marrocos; veja o horário

O jogo entre Nigéria x Marrocos terá transmissão ao vivo Bandsports, Bandplay e Esporte na Band, no Youtube, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Chelsea e Arsenal; veja o horário

O jogo entre Chelsea x Arsenal terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Colônia e Bayern de Munique; veja o horário

O jogo entre Colônia x Bayern terá transmissão ao vivo pela SporTV, XSports, OneFootball e Canal GOAT, no Youtube, às 16h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

  1. 14h - Senegal x Egito - Copa Africana de Nações

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 14h - Senegal x Egito - Copa Africana de Nações
  2. 17h - Nigéria x Marrocos - Copa Africana de Nações

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

  1. 14h30 - Napoli x Parma - Campeonato Italiano
  2. 17h - Betis x Elche - Copa del Rey
  3. 17h - Chelsea x Arsenal - Copa da Liga Inglesa

SporTV

  1. 14h30 - Al Ahli x Al Taawon - Campeonato Saudita
  2. 16h30 - Colônia x Bayern - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira.

Disney+

  1. 14h30 - Napoli x Parma - Campeonato Italiano
  2. 16h45 - Inter de Milão x Lecce - Campeonato Italiano
  3. 17h - Alavés x Rayo Vallecano - Copa del Rey
  4. 17h - Albacete x Real Madrid - Copa del Rey
  5. 17h - Betis x Elche - Copa del Rey
  6. 17h - Chelsea x Arsenal - Copa da Liga Inglesa

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quarta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

  1. 14h30 - Wolfsburg x St. Pauli - Bundesliga
  2. 16h30 - Leipzig x Freiburg - Bundesliga
  3. 16h30 - Hoffenheim x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga
  4. 16h30 - Colônia x Bayern - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.

Palavras-chave

