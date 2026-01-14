Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 14.01.26 7h00 Às 17h, Chelsea e Arsenal jogarão a semifinal da Copa da Liga Inglesa (X/ @Arsenal) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (14/01), incluem partidas pelo Bundesliga, Campeonato Saudita, Copa del Rey e Copa Itália. Às 14h30, Al Ittihad jogará contra Damac pelo Campeonato Saudita. Já às 17h, Roma enfrentará o Torino pela Coppa Italia. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Wolfsburg x St. Pauli - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Leipzig x Freiburg - 16h30 - CazéTV e OneFootball Hoffenheim x Borussia Mönchengladbach - 16h30 - OneFootball Colônia x Bayern - 16h30 - SporTV, XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Italiano Napoli x Parma - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Inter de Milão x Lecce - 16h45 - Disney+ Campeonato Saudita Al Quadisiya x Al Feiha - 11h45 - Youtube (Canal GOAT) Al Ahli x Al Taawon - 14h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Al Shabab x Neom - 14h30 - Sem informações Copa Africana de Nações Senegal x Egito - 14h - Band, Youtube (Esporte na Band), Bandsports e Bandplay Nigéria x Marrocos - 17h - Youtube (Esporte na Band), Bandsports e Bandplay Copa da Liga Inglesa Chelsea x Arsenal - 17h - ESPN e Disney+ Copa del Rey Alavés x Rayo Vallecano - 17h - Disney+ Albacete x Real Madrid - 17h - Disney+ Betis x Elche - 17h - Disney+ Onde assistir ao jogo de Egito e Senegal; veja o horário O jogo entre Senegal x Egito terá transmissão ao vivo pela Band, Bandsports, Bandplay e Esporte na Band, no Youtube, às 14h. Onde assistir ao jogo de Nigéria e Marrocos; veja o horário O jogo entre Nigéria x Marrocos terá transmissão ao vivo Bandsports, Bandplay e Esporte na Band, no Youtube, às 17h. Onde assistir ao jogo de Chelsea e Arsenal; veja o horário O jogo entre Chelsea x Arsenal terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Colônia e Bayern de Munique; veja o horário O jogo entre Colônia x Bayern terá transmissão ao vivo pela SporTV, XSports, OneFootball e Canal GOAT, no Youtube, às 16h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? 14h - Senegal x Egito - Copa Africana de Nações Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 14h - Senegal x Egito - Copa Africana de Nações 17h - Nigéria x Marrocos - Copa Africana de Nações TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira. ESPN 14h30 - Napoli x Parma - Campeonato Italiano 17h - Betis x Elche - Copa del Rey 17h - Chelsea x Arsenal - Copa da Liga Inglesa SporTV 14h30 - Al Ahli x Al Taawon - Campeonato Saudita 16h30 - Colônia x Bayern - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira. Disney+ 14h30 - Napoli x Parma - Campeonato Italiano 16h45 - Inter de Milão x Lecce - Campeonato Italiano 17h - Alavés x Rayo Vallecano - Copa del Rey 17h - Albacete x Real Madrid - Copa del Rey 17h - Betis x Elche - Copa del Rey 17h - Chelsea x Arsenal - Copa da Liga Inglesa Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quarta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball 14h30 - Wolfsburg x St. Pauli - Bundesliga 16h30 - Leipzig x Freiburg - Bundesliga 16h30 - Hoffenheim x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 16h30 - Colônia x Bayern - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira. 