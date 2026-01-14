Nigéria x Marrocos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/01) pela Copa Africana de Nações Nigéria e Marrocos jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 14.01.26 16h00 Nas quartas de final, a Nigéria eliminou a Argélia e o Marrocos superou o Camarões, ambos por 2 a 0 (Facebook/ @ENMAROCofficiel) Nigéria x Marrocos disputam hoje, quarta-feira (14/01), a semifinal da Copa Africana de Nações. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Nigéria x Marrocos ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela Bandsports, pela Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Copa Africana, a Nigéria venceu a Tanzânia por 2 a 1, superou a Tunísia por 3 a 2 e goleou a Uganda por 3 a 1. Nas oitavas de final, a equipe eliminou o Moçambique por 4 a 0 e a Argélia por 2 a 0. Já o Marrocos passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Comores, um empate de 1 a 1 com o Mali e uma vitória de 3 a 0 sobre a Zâmbia. Na fase seguinte, o time eliminou a Tanzânia por 1 a 0 e o Camarões por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira Nigéria x Marrocos: prováveis escalações Nigéria: Stanley Nwabali; Bright Asayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey e Bruno Onyemaechi; Raphael Onyedika, Frank Onyeka e Alex Iwobi; Ademola Lookman, Akor Adams e Victor Osimhen. Técnico: Eric Chelle. Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina e Noussair Mazraoui; Bilel El Khanouss, Neil El Aynaoui e Ismael Saibari; Brahim Díaz, Abde Ezzalzouli e Ayoub El Kaabi. Técnico: Walid Regragui. FICHA TÉCNICA Nigéria x Marrocos Copa Africana de Nações Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Marrocos Nigéria jogos de hoje copa africana de nações COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Cariocão Sampaio Corrêa x Botafogo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (18) pelo Campeonato Carioca Sampaio Corrêa-RJ e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 18.01.26 19h30 Paulistão Guarani x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/01) pelo Campeonato Paulista Guarani e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 18.01.26 19h30 FUTEBOL Supercopa: Ídolo do Atlético-MG e Seleção Brasileira deu o pontapé inicial entre Remo x Águia Reinaldo esteve no Mangueirão para participar da cerimônia de abertura da final da Supercopa Grão Pará 18.01.26 17h17 Cariocão Vasco x Nova Iguaçu: onde assistir e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Campeonato Carioca Vasco da Gama e Nova Iguaçu jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 18.01.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Paysandu vence o Castanhal em jogo-treino antes da estreia no Parazão Ítalo foi quem marcou o único gol na partida pelo Paysandu, que ocorreu no Centro de Treinamento do Papão, em Ananindeua 18.01.26 18h10 Correção: Diniz escala reservas e Vasco amarga empate contra Nova Iguaçu no Campeonato Carioca 18.01.26 23h32 Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estrurado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48