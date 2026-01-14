Nigéria x Marrocos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/01) pela Copa Africana de Nações

Nigéria x Marrocos disputam hoje, quarta-feira (14/01), a semifinal da Copa Africana de Nações. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Nigéria x Marrocos ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Bandsports, pela Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Africana, a Nigéria venceu a Tanzânia por 2 a 1, superou a Tunísia por 3 a 2 e goleou a Uganda por 3 a 1. Nas oitavas de final, a equipe eliminou o Moçambique por 4 a 0 e a Argélia por 2 a 0.

Já o Marrocos passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Comores, um empate de 1 a 1 com o Mali e uma vitória de 3 a 0 sobre a Zâmbia. Na fase seguinte, o time eliminou a Tanzânia por 1 a 0 e o Camarões por 2 a 0.

Nigéria x Marrocos: prováveis escalações

Nigéria: Stanley Nwabali; Bright Asayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey e Bruno Onyemaechi; Raphael Onyedika, Frank Onyeka e Alex Iwobi; Ademola Lookman, Akor Adams e Victor Osimhen. Técnico: Eric Chelle.

Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina e Noussair Mazraoui; Bilel El Khanouss, Neil El Aynaoui e Ismael Saibari; Brahim Díaz, Abde Ezzalzouli e Ayoub El Kaabi. Técnico: Walid Regragui.

FICHA TÉCNICA

Nigéria x Marrocos

Copa Africana de Nações

Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos

Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, 17h