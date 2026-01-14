Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Nigéria x Marrocos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/01) pela Copa Africana de Nações

Nigéria e Marrocos jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Nas quartas de final, a Nigéria eliminou a Argélia e o Marrocos superou o Camarões, ambos por 2 a 0 (Facebook/ @ENMAROCofficiel)

Nigéria x Marrocos disputam hoje, quarta-feira (14/01), a semifinal da Copa Africana de Nações. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Nigéria x Marrocos ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Bandsports, pela Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Africana, a Nigéria venceu a Tanzânia por 2 a 1, superou a Tunísia por 3 a 2 e goleou a Uganda por 3 a 1. Nas oitavas de final, a equipe eliminou o Moçambique por 4 a 0 e a Argélia por 2 a 0.

Já o Marrocos passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Comores, um empate de 1 a 1 com o Mali e uma vitória de 3 a 0 sobre a Zâmbia. Na fase seguinte, o time eliminou a Tanzânia por 1 a 0 e o Camarões por 2 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira

Nigéria x Marrocos: prováveis escalações

Nigéria: Stanley Nwabali; Bright Asayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey e Bruno Onyemaechi; Raphael Onyedika, Frank Onyeka e Alex Iwobi; Ademola Lookman, Akor Adams e Victor Osimhen. Técnico: Eric Chelle.

MarrocosYassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina e Noussair Mazraoui; Bilel El Khanouss, Neil El Aynaoui e Ismael Saibari; Brahim Díaz, Abde Ezzalzouli e Ayoub El Kaabi. Técnico: Walid Regragui.

FICHA TÉCNICA
Nigéria x Marrocos
Copa Africana de Nações
Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos
Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, 17h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Marrocos

Nigéria

jogos de hoje

copa africana de nações
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Cariocão

Sampaio Corrêa x Botafogo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (18) pelo Campeonato Carioca

Sampaio Corrêa-RJ e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

18.01.26 19h30

Paulistão

Guarani x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/01) pelo Campeonato Paulista

Guarani e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

18.01.26 19h30

FUTEBOL

Supercopa: Ídolo do Atlético-MG e Seleção Brasileira deu o pontapé inicial entre Remo x Águia

Reinaldo esteve no Mangueirão para participar da cerimônia de abertura da final da Supercopa Grão Pará

18.01.26 17h17

Cariocão

Vasco x Nova Iguaçu: onde assistir e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Campeonato Carioca

Vasco da Gama e Nova Iguaçu jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

18.01.26 17h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico

Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha

16.01.26 14h06

FUTEBOL

Paysandu vence o Castanhal em jogo-treino antes da estreia no Parazão

Ítalo foi quem marcou o único gol na partida pelo Paysandu, que ocorreu no Centro de Treinamento do Papão, em Ananindeua

18.01.26 18h10

Correção: Diniz escala reservas e Vasco amarga empate contra Nova Iguaçu no Campeonato Carioca

18.01.26 23h32

Futebol

Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estrurado'

Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time

18.01.26 21h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda