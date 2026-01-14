Colônia x Bayern: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/01) pela Bundesliga Colônia e Bayern de Munique jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 14.01.26 15h30 O Bayern soma 27 pontos a mais que Köln na Bundesliga (X/ @BVB) Colônia x Bayern de Munique disputam hoje, quarta-feira (14/01), a 17° rodada da Bundesliga. O jogo tem início às 16h30 (horário de Brasília), no RheinEnergieStadion, em Colônia, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Colônia x Bayern ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, XSports, OneFootball e Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bayern de Munique lidera invicto a Bundesliga e soma 14 vitórias, 2 empates, 63 gols marcados e 12 gols sofridos. O time é o único ainda invicto no Campeonato Alemão. Já a Colônia ocupa a 11° posição e acumula 4 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 24 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe não vence há 7 rodadas da Série A alemã. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira Leipzig x Freiburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/01) pela Bundesliga Red Bull Leipzig e Freiburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Colônia x Bayern: prováveis escalações Colônia: M. Schwaebe; S. Sebulonsen, Eric Martel e J. Simpson-Pusey; J. Thielmann, Tom Krauss, D. Huseinbasic e A. Castro-Montes; Jakub Kaminski, R. Ache e F. Schenten. Técnico: Lukas Kwasniok. Bayern: M. Neuer; K. Laimer, D. Upamecano, J. Tah e Josip Stanisic; Tom Bischof e A. Pavlovic; M. Olise, Lennart Karl e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany. FICHA TÉCNICA Köln x Bayern de Munique Bundesliga 2026 Local: RheinEnergieStadion, em Colônia, Alemanha Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, às 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Colônia Bayern de Munique jogos de hoje Bundesliga 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico A delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente quando retornava de São Paulo, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior 16.01.26 17h54 Futebol Acidente com o Águia ocorre no mesmo dia de outra tragédia no futebol brasileiro 17 anos depois, delegação do Sub-20 do Águia de Marabá se envolve em novo acidente na mesma data. Veja o que ocorreu! 16.01.26 16h33 Campeonato Português Sporting x Casa Pia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pela Liga Portugal Sporting e Casa Pia jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 16.01.26 16h15 Campeonato Francês PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Lille OSC jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10