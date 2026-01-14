Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Colônia x Bayern: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/01) pela Bundesliga

Colônia e Bayern de Munique jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

O Bayern soma 27 pontos a mais que Köln na Bundesliga (X/ @BVB)

Colônia x Bayern de Munique disputam hoje, quarta-feira (14/01), a 17° rodada da Bundesliga. O jogo tem início às 16h30 (horário de Brasília), no RheinEnergieStadion, em Colônia, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Colônia x Bayern ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, XSports, OneFootball e Canal GOAT, no Youtube,  a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bayern de Munique lidera invicto a Bundesliga e soma 14 vitórias, 2 empates, 63 gols marcados e 12 gols sofridos. O time é o único ainda invicto no Campeonato Alemão.

Já a Colônia ocupa a 11° posição e acumula 4 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 24 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe não vence há 7 rodadas da Série A alemã.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira

image Leipzig x Freiburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/01) pela Bundesliga
Red Bull Leipzig e Freiburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Colônia x Bayern: prováveis escalações

Colônia: M. Schwaebe; S. Sebulonsen, Eric Martel e J. Simpson-Pusey; J. Thielmann, Tom Krauss, D. Huseinbasic e A. Castro-Montes; Jakub Kaminski, R. Ache e F. Schenten. Técnico: Lukas Kwasniok.

Bayern: M. Neuer; K. Laimer, D. Upamecano, J. Tah e Josip Stanisic; Tom Bischof e A. Pavlovic; M. Olise, Lennart Karl e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

FICHA TÉCNICA
Köln x Bayern de Munique
Bundesliga 2026
Local: RheinEnergieStadion, em Colônia, Alemanha
Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, às 16h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Colônia

Bayern de Munique

jogos de hoje

Bundesliga 2026
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico

A delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente quando retornava de São Paulo, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior

16.01.26 17h54

Futebol

Acidente com o Águia ocorre no mesmo dia de outra tragédia no futebol brasileiro

17 anos depois, delegação do Sub-20 do Águia de Marabá se envolve em novo acidente na mesma data. Veja o que ocorreu!

16.01.26 16h33

Campeonato Português

Sporting x Casa Pia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pela Liga Portugal

Sporting e Casa Pia jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

16.01.26 16h15

Campeonato Francês

PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1

Paris Saint-Germain e Lille OSC jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

16.01.26 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

PATRICK

Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros

Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional

16.01.26 20h36

Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores

16.01.26 23h52

Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente'

16.01.26 23h42

VAI SER ADIADO?

Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida

Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará

15.01.26 22h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda