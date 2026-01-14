Colônia x Bayern: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/01) pela Bundesliga

Colônia x Bayern de Munique disputam hoje, quarta-feira (14/01), a 17° rodada da Bundesliga. O jogo tem início às 16h30 (horário de Brasília), no RheinEnergieStadion, em Colônia, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Colônia x Bayern ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, XSports, OneFootball e Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bayern de Munique lidera invicto a Bundesliga e soma 14 vitórias, 2 empates, 63 gols marcados e 12 gols sofridos. O time é o único ainda invicto no Campeonato Alemão.

Já a Colônia ocupa a 11° posição e acumula 4 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 24 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe não vence há 7 rodadas da Série A alemã.

Colônia x Bayern: prováveis escalações

Colônia: M. Schwaebe; S. Sebulonsen, Eric Martel e J. Simpson-Pusey; J. Thielmann, Tom Krauss, D. Huseinbasic e A. Castro-Montes; Jakub Kaminski, R. Ache e F. Schenten. Técnico: Lukas Kwasniok.

Bayern: M. Neuer; K. Laimer, D. Upamecano, J. Tah e Josip Stanisic; Tom Bischof e A. Pavlovic; M. Olise, Lennart Karl e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

FICHA TÉCNICA

Köln x Bayern de Munique

Bundesliga 2026

Local: RheinEnergieStadion, em Colônia, Alemanha

Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, às 16h30