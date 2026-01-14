Leipzig x Freiburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/01) pela Bundesliga Red Bull Leipzig e Freiburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 14.01.26 15h30 Leipzig soma 6 pontos a mais que o Freiburg na Bundesliga (X/ @RBLeipzig) Leipzig x Freiburg disputam hoje, quarta-feira (14/01), a 17° rodada da Bundesliga. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), na Red Bull Arena de Leipzig, na Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Leipzig x Freiburg ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pela CazéTV, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Leipzig é o 4° colocado da Bundesliga e acumula um total de 9 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 30 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Freiburg ocupa a 8° posição com 6 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 27 gols marcados e 27 gols sofridos. O time também passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira Leipzig x Freiburg: prováveis escalações Leipzig: Gulácsi; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Seiwald, Schlager, Baumgartner; Diomande, Harder e Rômulo. Técnico: Ole Werner. Freiburg: Atubolu; Kubler, Ginter, Jung, Gunter; Eggestein, Osterhage; Beste, Grifo, Manzambi; Holer. Técnico: Julian Schuster. FICHA TÉCNICA Red Bull Leipzig x Freiburg Bundesliga 2026 Local: Red Bull Arena de Leipzig, na Alemanha Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, às 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave rb leipzig Freiburg jogos de hoje Bundesliga 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico A delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente quando retornava de São Paulo, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior 16.01.26 17h54 Futebol Acidente com o Águia ocorre no mesmo dia de outra tragédia no futebol brasileiro 17 anos depois, delegação do Sub-20 do Águia de Marabá se envolve em novo acidente na mesma data. Veja o que ocorreu! 16.01.26 16h33 Campeonato Português Sporting x Casa Pia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pela Liga Portugal Sporting e Casa Pia jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 16.01.26 16h15 Campeonato Francês PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Lille OSC jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10