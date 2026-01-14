Leipzig x Freiburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/01) pela Bundesliga

Leipzig x Freiburg disputam hoje, quarta-feira (14/01), a 17° rodada da Bundesliga. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), na Red Bull Arena de Leipzig, na Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Leipzig x Freiburg ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pela CazéTV, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Leipzig é o 4° colocado da Bundesliga e acumula um total de 9 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 30 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Freiburg ocupa a 8° posição com 6 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 27 gols marcados e 27 gols sofridos. O time também passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Leipzig x Freiburg: prováveis escalações

Leipzig: Gulácsi; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Seiwald, Schlager, Baumgartner; Diomande, Harder e Rômulo. Técnico: Ole Werner.

Freiburg: Atubolu; Kubler, Ginter, Jung, Gunter; Eggestein, Osterhage; Beste, Grifo, Manzambi; Holer. Técnico: Julian Schuster.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Leipzig x Freiburg

Bundesliga 2026

Local: Red Bull Arena de Leipzig, na Alemanha

Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, às 16h30