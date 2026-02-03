Bologna x Milan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/02) pelo Campeonato Italiano

Bologna x Milan disputam hoje, terça-feira (03/02), a 23° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bologna x Milan ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Milan acumula na Série A italiana um total de 47 pontos, 13 vitórias, 8 empates, 1 derrota, 35 gols marcados e 17 gols sofridos. O time está invicto há 21 rodadas da competição.

Já o Bologna soma 30 pontos, 8 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 32 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Bologna x Milan: prováveis escalações

Bologna: Lukasz Skorupski, Nadir Zortea, Nicolò Casale, Martin Vitík, Juan Miranda, Lewis Ferguson, Nikola Moro, Remo Freuler, Riccardo Orsolini, Santiago Castro, Jonathan Rowe.

Milan: ike Maignan, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Koni De Winter, Alexis Saelemaekers, Adrien Rabiot, Luka Modrić, Davide Bartesaghi, Samuele Ricci, Rafael Leão, Christopher Nkunku.

FICHA TÉCNICA

Bologna x Milan

Campeonato Italiano

Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália

Data/Horário: 03 de fevereiro de 2026, 16h45