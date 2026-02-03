Bologna x Milan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/02) pelo Campeonato Italiano Bologna e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 03.02.26 15h45 O Milan soma 17 pontos a mais que o Bologna no Campeonato Italiano (X/ @BolognaFC1909en) Bologna x Milan disputam hoje, terça-feira (03/02), a 23° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bologna x Milan ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Milan acumula na Série A italiana um total de 47 pontos, 13 vitórias, 8 empates, 1 derrota, 35 gols marcados e 17 gols sofridos. O time está invicto há 21 rodadas da competição. Já o Bologna soma 30 pontos, 8 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 32 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Italiano, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Bologna x Milan: prováveis escalações Bologna: Lukasz Skorupski, Nadir Zortea, Nicolò Casale, Martin Vitík, Juan Miranda, Lewis Ferguson, Nikola Moro, Remo Freuler, Riccardo Orsolini, Santiago Castro, Jonathan Rowe. Milan: ike Maignan, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Koni De Winter, Alexis Saelemaekers, Adrien Rabiot, Luka Modrić, Davide Bartesaghi, Samuele Ricci, Rafael Leão, Christopher Nkunku. FICHA TÉCNICA Bologna x Milan Campeonato Italiano Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália Data/Horário: 03 de fevereiro de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Milan Bologna jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Cruzeiro e Coritiba jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 20h30 Paulistão Corinthians x Capivariano: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/02) pelo Campeonato Paulista Corinthians e Capivariano jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 05.02.26 19h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 19h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Bahia e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta 05.02.26 23h47 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 Copa do Mundo de Futebol Autista Copa do Mundo de Futebol Autista: Pará na disputa como sede e impulsiona inclusão Primeira edição da competição está prevista para ocorrer no Brasil, em abril de 2025, e Pará pode ser uma das sedes 31.03.24 8h30