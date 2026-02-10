Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Thalyson estreia no Re-Pa e valoriza aprendizado no retorno ao Paysandu

Atacante de 19 anos entrou no clássico pelo Parazão, falou sobre a experiência após Copinha e período de testes no Palmeiras e projeta sequência com Júnior Rocha

O Liberal

Thalyson viveu no último domingo um daqueles momentos que costumam marcar o início de uma trajetória no futebol profissional. Aos 19 anos, o atacante formado nas categorias de base do Paysandu foi acionado aos 34 minutos do segundo tempo do clássico Re-Pa, pelo Campeonato Paraense, e estreou em um dos jogos de maior pressão do futebol brasileiro. Em campo, segundo ele próprio, o peso do clássico ficou mais no início do que durante a participação no confronto. 

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Sou um cara tranquilo, já me acostumei com esse tipo de situação. O nervosismo ficou no começo. Quando entrei, procurei fazer o que o professor pediu: marcar bem e aproveitar os contra-ataques. Nos momentos em que peguei na bola, tentei ir pra cima. Clássico é algo sem palavras, todo mundo quer jogar. Fiquei muito feliz por ter essa oportunidade e sei que ainda posso evoluir muito mais.” 

VEJA MAIS

image Presidente do Paysandu afirma que não recebeu proposta do Palmeiras pelo atacante Thalyson
Márcio Tuma conversou com a equipe de O Liberal afirmou que o clube não existe proposta de R$900 mil pelo jogador

image Atacante fala sobre estreia no Re-Pa um dia após primeiro treino com o Paysandu: 'Honrado'
Apresentado após estrear no clássico, Thayllon destaca a intensidade do Re-Pa, a força do grupo bicolor e mira o acesso na Série C

A partida marcou o retorno do jovem ao elenco bicolor após um início de ano movimentado. Thalyson foi emprestado ao Votuporanguense para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, no período, também passou por avaliações no Palmeiras. O clube paulista chegou a apresentar uma proposta de R$ 900 mil pelo atleta, recusada pela diretoria do Paysandu. 

“A Copinha é uma competição grande, que sempre sonhei em jogar. Fui muito bem acolhido, tive todo o suporte e sou grato por essa oportunidade. Foi uma experiência muito boa, jogando com atletas de qualidade. No Palmeiras foi parecido: pessoas boas, que me acolheram e me motivaram. É um clube grande, de Série A, onde muitos sonham em estar. Agora é focar totalmente no Paysandu e seguir firme na temporada.” 

Sem ter participado da pré-temporada com o grupo principal, Thalyson passa agora por um processo de adaptação ao modelo de jogo implementado pelo técnico Júnior Rocha, que tem apostado em jovens formados no clube. O atacante destacou o diálogo constante com o treinador e a atenção dada aos atletas da base. 

“O Júnior Rocha conversa bastante com os meninos da base. Desde que cheguei, tenho aprendido muito. Ele me explica as funções, o modelo de jogo e o que espera de mim. É um técnico que veio para somar, tem um trabalho muito bom. Espero aprender cada vez mais e ajudar a equipe.” 

A próxima oportunidade pode vir já nesta quarta-feira (11), quando o Paysandu enfrenta o Cametá, às 20h, no Parque do Bacurau, pelo Parazão. Mesmo com pouco tempo de preparação, o jovem garante foco total na sequência da competição. 

“Tivemos poucos dias de treino, mas trabalhamos bem focados e concentrados. Estudamos bastante o adversário. Sabemos que não vai ser fácil, a torcida lá é complicada, mas esperamos fazer uma boa partida e buscar os três pontos.” 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Apresentado no Remo, lateral argentino ressalta força da equipe antes de duelo contra o Atlético-MG

Jogador vive expectativa pela estreia na Série A após dois jogo pelo Parazão

10.02.26 16h52

futebol

Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo'

Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG

10.02.26 16h05

FUTEBOL

Remo e Atlético-MG vivem momentos semelhantes antes de partida pela Série A; entenda

Leão Azul e o Galo mineiro se enfrentam nesta quarta-feira (11), pela terceira rodada do Brasileirão

10.02.26 15h14

FUTEBOL

Presidente do Paysandu afirma que não recebeu proposta do Palmeiras pelo atacante Thalyson

Márcio Tuma conversou com a equipe de O Liberal afirmou que o clube não existe proposta de R$900 mil pelo jogador

10.02.26 14h33

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball

Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo

10.02.26 9h55

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

10.02.26 7h00

Futebol

Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube

Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo

09.02.26 17h44

futebol

Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo'

Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG

10.02.26 16h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda