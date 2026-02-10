Thalyson estreia no Re-Pa e valoriza aprendizado no retorno ao Paysandu Atacante de 19 anos entrou no clássico pelo Parazão, falou sobre a experiência após Copinha e período de testes no Palmeiras e projeta sequência com Júnior Rocha O Liberal 10.02.26 19h19 Thalyson viveu no último domingo um daqueles momentos que costumam marcar o início de uma trajetória no futebol profissional. Aos 19 anos, o atacante formado nas categorias de base do Paysandu foi acionado aos 34 minutos do segundo tempo do clássico Re-Pa, pelo Campeonato Paraense, e estreou em um dos jogos de maior pressão do futebol brasileiro. Em campo, segundo ele próprio, o peso do clássico ficou mais no início do que durante a participação no confronto. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Sou um cara tranquilo, já me acostumei com esse tipo de situação. O nervosismo ficou no começo. Quando entrei, procurei fazer o que o professor pediu: marcar bem e aproveitar os contra-ataques. Nos momentos em que peguei na bola, tentei ir pra cima. Clássico é algo sem palavras, todo mundo quer jogar. Fiquei muito feliz por ter essa oportunidade e sei que ainda posso evoluir muito mais.” VEJA MAIS Presidente do Paysandu afirma que não recebeu proposta do Palmeiras pelo atacante Thalyson Márcio Tuma conversou com a equipe de O Liberal afirmou que o clube não existe proposta de R$900 mil pelo jogador Atacante fala sobre estreia no Re-Pa um dia após primeiro treino com o Paysandu: 'Honrado' Apresentado após estrear no clássico, Thayllon destaca a intensidade do Re-Pa, a força do grupo bicolor e mira o acesso na Série C A partida marcou o retorno do jovem ao elenco bicolor após um início de ano movimentado. Thalyson foi emprestado ao Votuporanguense para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, no período, também passou por avaliações no Palmeiras. O clube paulista chegou a apresentar uma proposta de R$ 900 mil pelo atleta, recusada pela diretoria do Paysandu. “A Copinha é uma competição grande, que sempre sonhei em jogar. Fui muito bem acolhido, tive todo o suporte e sou grato por essa oportunidade. Foi uma experiência muito boa, jogando com atletas de qualidade. No Palmeiras foi parecido: pessoas boas, que me acolheram e me motivaram. É um clube grande, de Série A, onde muitos sonham em estar. Agora é focar totalmente no Paysandu e seguir firme na temporada.” Sem ter participado da pré-temporada com o grupo principal, Thalyson passa agora por um processo de adaptação ao modelo de jogo implementado pelo técnico Júnior Rocha, que tem apostado em jovens formados no clube. O atacante destacou o diálogo constante com o treinador e a atenção dada aos atletas da base. “O Júnior Rocha conversa bastante com os meninos da base. Desde que cheguei, tenho aprendido muito. Ele me explica as funções, o modelo de jogo e o que espera de mim. É um técnico que veio para somar, tem um trabalho muito bom. Espero aprender cada vez mais e ajudar a equipe.” A próxima oportunidade pode vir já nesta quarta-feira (11), quando o Paysandu enfrenta o Cametá, às 20h, no Parque do Bacurau, pelo Parazão. Mesmo com pouco tempo de preparação, o jovem garante foco total na sequência da competição. “Tivemos poucos dias de treino, mas trabalhamos bem focados e concentrados. Estudamos bastante o adversário. Sabemos que não vai ser fácil, a torcida lá é complicada, mas esperamos fazer uma boa partida e buscar os três pontos.” Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Apresentado no Remo, lateral argentino ressalta força da equipe antes de duelo contra o Atlético-MG Jogador vive expectativa pela estreia na Série A após dois jogo pelo Parazão 10.02.26 16h52 futebol Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo' Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG 10.02.26 16h05 FUTEBOL Remo e Atlético-MG vivem momentos semelhantes antes de partida pela Série A; entenda Leão Azul e o Galo mineiro se enfrentam nesta quarta-feira (11), pela terceira rodada do Brasileirão 10.02.26 15h14 FUTEBOL Presidente do Paysandu afirma que não recebeu proposta do Palmeiras pelo atacante Thalyson Márcio Tuma conversou com a equipe de O Liberal afirmou que o clube não existe proposta de R$900 mil pelo jogador 10.02.26 14h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 10.02.26 7h00 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 futebol Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo' Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG 10.02.26 16h05