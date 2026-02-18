Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Remo aposta no time A para enfrentar o Águia de Marabá nas quartas do Parazão; confira as escalações

Juan Carlos Osorio escala força máxima no Zinho de Oliveira, com improvisações nas laterais, enquanto o Águia mantém a base e lança a jovem promessa Kukri diante do estádio lotado em Marabá

Igor Wilson
fonte

Camisa do Leão no palco de hoje (Remo)

Saiu a escalação para o confronto entre Águia de Marabá e Clube do Remo, válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense. A partida será disputada na noite desta quarta-feira de Cinzas (28), às 20h, no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá.

Como já era esperado, o técnico Juan Carlos Osorio optou por escalar o chamado time A do Leão para o duelo decisivo. A única exceção entre os titulares é o zagueiro Thalisson, que não faz parte do grupo que vem atuando na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele será improvisado na lateral direita, enquanto Kayky Almeida atua pelo lado esquerdo. A dupla de zaga será formada por Marllon e Léo Andrade.

No restante da equipe azulina, Rangel inicia no gol. No meio-campo, Zé Ricardo e Leonel Picco dão sustentação, enquanto o setor ofensivo conta com Patrick de Paula, Vítor Bueno, Alef Manga e João Pedro, em formação mais agressiva para buscar a classificação fora de casa.

Pelo lado do Águia de Marabá, o técnico Júlio César manteve a base da equipe que atuou na última rodada, mas promoveu a entrada da jovem promessa Kukri entre os titulares. No ataque, Felipe Pará, Wesley, PH e Gustavo formam o quarteto responsável por tentar aproveitar o apoio da torcida, que promete lotar o estádio.

A partida é eliminatória e vale vaga na semifinal do Parazão, o que aumenta o peso das escolhas dos treinadores e a expectativa por um jogo disputado do início ao fim.

Confira as escalações:

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa Libertadores da América

Barcelona SC x Argentinos Juniors: onde assistir e escalações do jogo hoje (18/02) pela Libertadores

Barcelona de Guayaquil e Argentinos Juniors jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

18.02.26 20h30

MATA-MATA

Remo aposta no time A para enfrentar o Águia de Marabá nas quartas do Parazão; confira as escalações

Juan Carlos Osorio escala força máxima no Zinho de Oliveira, com improvisações nas laterais, enquanto o Águia mantém a base e lança a jovem promessa Kukri diante do estádio lotado em Marabá

18.02.26 19h12

Copa Libertadores da América

Nacional Potosí x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18) pela Libertadores

Nacional Potosí e Botafogo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

18.02.26 18h00

Copa Libertadores da América

O'Higgins x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/02) pela Libertadores

O'Higgins e Bahia jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

18.02.26 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (18/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

18.02.26 7h00

Futebol

Águia e Remo duelam em Marabá por vaga na semifinal do Parazão

Confronto único no Zinho Oliveira abre as quartas de final; vencedor enfrenta Cametá ou Santa Rosa

18.02.26 7h30

relação estremecida

Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque'

Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio

17.02.26 19h10

futebol

Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá

Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira

17.02.26 12h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda