Remo aposta no time A para enfrentar o Águia de Marabá nas quartas do Parazão; confira as escalações Juan Carlos Osorio escala força máxima no Zinho de Oliveira, com improvisações nas laterais, enquanto o Águia mantém a base e lança a jovem promessa Kukri diante do estádio lotado em Marabá Igor Wilson 18.02.26 19h12 Camisa do Leão no palco de hoje (Remo) Saiu a escalação para o confronto entre Águia de Marabá e Clube do Remo, válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense. A partida será disputada na noite desta quarta-feira de Cinzas (28), às 20h, no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá. Como já era esperado, o técnico Juan Carlos Osorio optou por escalar o chamado time A do Leão para o duelo decisivo. A única exceção entre os titulares é o zagueiro Thalisson, que não faz parte do grupo que vem atuando na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele será improvisado na lateral direita, enquanto Kayky Almeida atua pelo lado esquerdo. A dupla de zaga será formada por Marllon e Léo Andrade. No restante da equipe azulina, Rangel inicia no gol. No meio-campo, Zé Ricardo e Leonel Picco dão sustentação, enquanto o setor ofensivo conta com Patrick de Paula, Vítor Bueno, Alef Manga e João Pedro, em formação mais agressiva para buscar a classificação fora de casa. Pelo lado do Águia de Marabá, o técnico Júlio César manteve a base da equipe que atuou na última rodada, mas promoveu a entrada da jovem promessa Kukri entre os titulares. No ataque, Felipe Pará, Wesley, PH e Gustavo formam o quarteto responsável por tentar aproveitar o apoio da torcida, que promete lotar o estádio. A partida é eliminatória e vale vaga na semifinal do Parazão, o que aumenta o peso das escolhas dos treinadores e a expectativa por um jogo disputado do início ao fim. Confira as escalações: