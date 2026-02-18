Remo aposta no time A para enfrentar o Águia de Marabá nas quartas do Parazão; confira as escalações

Saiu a escalação para o confronto entre Águia de Marabá e Clube do Remo, válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense. A partida será disputada na noite desta quarta-feira de Cinzas (28), às 20h, no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá.

Como já era esperado, o técnico Juan Carlos Osorio optou por escalar o chamado time A do Leão para o duelo decisivo. A única exceção entre os titulares é o zagueiro Thalisson, que não faz parte do grupo que vem atuando na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele será improvisado na lateral direita, enquanto Kayky Almeida atua pelo lado esquerdo. A dupla de zaga será formada por Marllon e Léo Andrade.

No restante da equipe azulina, Rangel inicia no gol. No meio-campo, Zé Ricardo e Leonel Picco dão sustentação, enquanto o setor ofensivo conta com Patrick de Paula, Vítor Bueno, Alef Manga e João Pedro, em formação mais agressiva para buscar a classificação fora de casa.

Pelo lado do Águia de Marabá, o técnico Júlio César manteve a base da equipe que atuou na última rodada, mas promoveu a entrada da jovem promessa Kukri entre os titulares. No ataque, Felipe Pará, Wesley, PH e Gustavo formam o quarteto responsável por tentar aproveitar o apoio da torcida, que promete lotar o estádio.

A partida é eliminatória e vale vaga na semifinal do Parazão, o que aumenta o peso das escolhas dos treinadores e a expectativa por um jogo disputado do início ao fim.

Confira as escalações: