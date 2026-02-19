Paysandu tem novidade no ataque para jogo contra a Tuna; confira as escalações Equipes se enfrentam às 20h, na Curuzu, pelas quartas de final do Parazão, em jogo único O Liberal 19.02.26 19h10 Foram divulgadas as escalações de Paysandu e Tuna Luso Brasileira para o confronto desta quinta-feira (20h), válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense, em jogo único e eliminatório. Quem vencer avança às semifinais. Além da vaga, o Papão chega buscando revanche após a derrota para a Tuna na primeira fase, no Estádio Estrelão, em Augusto Corrêa. O técnico Júnior Rocha manteve a base das últimas partidas. A principal mudança é no ataque, com Thaylon iniciando como titular ao lado de Kleiton Pego e do centroavante Ítalo, artilheiro da equipe na temporada. Pela Tuna, a expectativa de gols recai sobre o veterano Paulo Rangel. A partida também marca a estreia do técnico Robson Melo, que assumiu o comando após a saída de Alexandre Lopes. Confira as escalações Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu parazão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU É DECISÃO! Paysandu tem novidade no ataque para jogo contra a Tuna; confira as escalações Equipes se enfrentam às 20h, na Curuzu, pelas quartas de final do Parazão, em jogo único 19.02.26 19h10 FUTEBOL Caio Mello retorna após contusão e reforça Paysandu nas quartas do Parazão diante da Tuna Meio-campista ganhou condições de jogo e é uma das opções do técnico Júnior Rocha, no clássico contra a Tuna 19.02.26 13h57 FUTEBOL No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026 Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes 19.02.26 7h30 FUTEBOL Um dos líderes do grupo, zagueiro do Paysandu pede apoio da torcida contra a Tuna no Parazão Zagueiro Castro falou da relação com a molecada da base, os desafios da equipe o clima de 'revanche' diante da Tuna, com o apoio da Fiel 18.02.26 18h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.02.26 7h00 DEU LEÃO Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades 18.02.26 22h24 FUTEBOL No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026 Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes 19.02.26 7h30 FUTEBOL Jogos das quartas de final do Parazão movimentam o interior nesta quinta-feira (19) Capitão Poço recebe o Castanhal, enquanto o Cametá encara o Santa Rosa em casa 19.02.26 8h00