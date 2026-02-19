Paysandu tem novidade no ataque para jogo contra a Tuna; confira as escalações

Foram divulgadas as escalações de Paysandu e Tuna Luso Brasileira para o confronto desta quinta-feira (20h), válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense, em jogo único e eliminatório. Quem vencer avança às semifinais. Além da vaga, o Papão chega buscando revanche após a derrota para a Tuna na primeira fase, no Estádio Estrelão, em Augusto Corrêa.

O técnico Júnior Rocha manteve a base das últimas partidas. A principal mudança é no ataque, com Thaylon iniciando como titular ao lado de Kleiton Pego e do centroavante Ítalo, artilheiro da equipe na temporada. Pela Tuna, a expectativa de gols recai sobre o veterano Paulo Rangel. A partida também marca a estreia do técnico Robson Melo, que assumiu o comando após a saída de Alexandre Lopes.

Confira as escalações