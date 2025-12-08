Brasil é campeão da Copa do Mundo feminina de futsal com uma paraense no time; saiba quem é Seleção Brasileira bateu Portugal na grande final e contou com a paraense Ana Luiza, uma das destaques da competção Fábio Will 08.12.25 11h26 Ana Luiza está na história do futsal brasileiro (Reprodução / Instagram @analuizzafutsal) A Seleção Brasileira feminina de futsal conquistou no último domingo (7), o título da Copa do Mundo de futsal, que ocorreu pela primeira vez na história do esporte. A equipe brasileira venceu Portugal por 3 a 0, com gols de Emily, Amandinha e Débora e garantiu o título inédito seleção, que teve no elenco a paraense Ana Luiza. Natural de Belém (PA), Ana Luiza atua na posição de pivô e teve destaque na conquista do título mundial. A jogadora paraense marcou quatro gols e deu cinco assistências e foi importante na conquista brasileira. Em seu Instagram, Ana Luiza citou a música “Sujeito de Sorte”, do cantor Belchior, para comemorar o título com a Camisa Amarelinha. Em foto nos story, Ana Luiza publicou uma foto em que levanta as mãos para o alto, já com a medalha de campeã mundial e citou na publicação um trecho da música de Belchior: “Deus é brasileiro e anda do meu lado”. Na postagem, várias pessoas parabenizam Ana Luiza pela conquista. Meninas do Brasil comemorando o título mundial (Fabio Souza/CBF) A atleta ganhou destaque ao ser convocada para defender a Seleção Brasileira aos 19 anos, ainda na temporada 2020. Ela foi a jogadora mais jovem a alcançar esse feito até então. Com boas atuações tanto com a Camisa Amarelinha, quanto no clube, ganhou destaque e seu nome passou a ser frequente nas convocações. Ana Luiza atualmente joga pelo Melila Torreblanca, da Espanha e atuou em clubes do Brasil, como o Female e Taboão da Serra. Na carreira, Ana Luiz possui títulos internacionais como o Torneio Internacional de Xanxerê, conquistado nas temporadas 2014 e 2015, o Futsal Women Grand Prix, em 2019, Copa América de Futsal nos anos de 2019 e 2025, além da Copa do Mundo nesta temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES FUTEBOL Brasil é campeão da Copa do Mundo feminina de futsal com uma paraense no time; saiba quem é Seleção Brasileira bateu Portugal na grande final e contou com a paraense Ana Luiza, uma das destaques da competção 08.12.25 11h26 Mais esportes Mundial de Vôlei em Belém: técnico e atleta destacam expectativas e o legado para o vôlei paraense Competição ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro no Mangueirinho 07.12.25 9h00 MMA Sport Club Strike Fight Combat MMA realiza a sua segunda edição dia 13 de dezembro 05.12.25 10h40 ARTES MARCIAIS Paraense de 14 anos conquista título sul-americano escolar no judô Raira Botega vence três lutas no Paraguai e encerra temporada com o principal resultado internacional de sua jovem carreira 04.12.25 19h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40