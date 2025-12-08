Brasil é campeão da Copa do Mundo feminina de futsal com uma paraense no time; saiba quem é

A Seleção Brasileira feminina de futsal conquistou no último domingo (7), o título da Copa do Mundo de futsal, que ocorreu pela primeira vez na história do esporte. A equipe brasileira venceu Portugal por 3 a 0, com gols de Emily, Amandinha e Débora e garantiu o título inédito seleção, que teve no elenco a paraense Ana Luiza.

Natural de Belém (PA), Ana Luiza atua na posição de pivô e teve destaque na conquista do título mundial. A jogadora paraense marcou quatro gols e deu cinco assistências e foi importante na conquista brasileira. Em seu Instagram, Ana Luiza citou a música “Sujeito de Sorte”, do cantor Belchior, para comemorar o título com a Camisa Amarelinha.

Em foto nos story, Ana Luiza publicou uma foto em que levanta as mãos para o alto, já com a medalha de campeã mundial e citou na publicação um trecho da música de Belchior: “Deus é brasileiro e anda do meu lado”. Na postagem, várias pessoas parabenizam Ana Luiza pela conquista.

Meninas do Brasil comemorando o título mundial (Fabio Souza/CBF)

A atleta ganhou destaque ao ser convocada para defender a Seleção Brasileira aos 19 anos, ainda na temporada 2020. Ela foi a jogadora mais jovem a alcançar esse feito até então. Com boas atuações tanto com a Camisa Amarelinha, quanto no clube, ganhou destaque e seu nome passou a ser frequente nas convocações. Ana Luiza atualmente joga pelo Melila Torreblanca, da Espanha e atuou em clubes do Brasil, como o Female e Taboão da Serra.

Na carreira, Ana Luiz possui títulos internacionais como o Torneio Internacional de Xanxerê, conquistado nas temporadas 2014 e 2015, o Futsal Women Grand Prix, em 2019, Copa América de Futsal nos anos de 2019 e 2025, além da Copa do Mundo nesta temporada.