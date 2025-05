Confira os destaques positivos e negativos no Re-Pa 778

O REMO É O CAMPEÃO PARAENSE 2025! No Re-Pa 778, o Paysandu venceu por um a zero no tempo regulamentar, mas o Leão levou a melhor nas penalidades. Confira os destaques positivos e negativos de Remo e Paysandu na partida.

DESTAQUES

REMO

POSITIVO

A estrela de Marcelo Rangel brilhou nas penalidades. O goleiro azulino que fez boas defesas durante o tempo regulamentar, foi fundamental ao defender um pênalti na fase das cobranças alternadas.

NEGATIVO

Diferente da 1ª partida, quando foi fundamental na vitória azulina, o lateral-esquerdo Sávio destoou dos companheiros. Perdeu quase todas as disputas de bola que tentou e foi pouco efetivo quando subiu ao ataque. Menção honrosa a Adailton que bateu muito mal um pênalti marcado para o Remo na reta final do 2º tempo. Seria o gol do título ainda no tempo normal.

PAYSANDU

POSITIVO

Apesar do título não ter sido conquistado, o Paysandu venceu a partida durante os 90 minutos. O destaque bicolor vai para o goleiro Matheus Nogueira que fez grandes defesas no decorrer do jogo, além de ter defendido um pênalti no 2º tempo. Nogueira foi eleito o craque do confronto.

NEGATIVO

O destaque negativo do Paysandu vai para o lateral-esquerdo Bryan Borges. O jogador entrou no segundo tempo e pouco tempo depois cometeu um pênalti. Menção honrosa para Dudu Vieira, que errou uma penalidade decisiva na fase de alternados.